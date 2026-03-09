Cote d'Ivoire: Digitalisation de l'Éducation - La Côte d'Ivoire lance la phase 2 du projet DCNPEE

En partenariat avec la coopération allemande (Giz) et l'Unesco, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, a officiellement lancé, la deuxième phase du projet Développement des compétences numériques des personnels d'encadrement et d'enseignement (Dcnpee), le jeudi 5 mars 2026 à Abidjan-Plateau.

Ce projet, qui intervient dans la vision gouvernementale de résolument tourner le système éducatif vers le numérique, vise à promouvoir des méthodes pédagogiques innovantes capables de susciter un plus grand intérêt des élèves pour les sciences et d'améliorer durablement leurs résultats scolaires. Concrètement, il s'agira de moderniser l'enseignement et à renforcer les compétences des enseignants.

À cette cérémonie, le Directeur des technologies et des systèmes d'information du ministère, Yenataban Koné, a souligné que l'intégration des technologies dans les pratiques pédagogiques constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité de l'apprentissage et préparer les élèves aux défis du monde numérique. Pour lui, le renforcement des compétences numériques des enseignants et des encadreurs pédagogiques est une étape déterminante pour réussir la transformation digitale du système éducatif ivoirien.

Saluant la collaboration exemplaire entre sa structure et le ministère de l'Éducation nationale, Coulibaly Tene Haidara, Responsable nationale du projet pour l'Unesco, a rappelé que le projet Dcnpee s'aligne sur les orientations issues des états généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation (Egena) et sur la politique nationale de digitalisation du secteur éducatif.

Au nom du ministre de l'Éducation nationale, Ogou D. Marie Reine, Inspecteur général coordonnateur de l'Administration et de la Vie scolaire a évoqué, les défis encore présents. Notamment le manque d'enseignants dans les disciplines scientifiques (mathématiques et physique-chimie). Elle a par la suite invité à la mobilisation et à l'engagement de tous les acteurs.

Notons par ailleurs que, la première phase du projet, menée entre octobre 2024 et juin 2025, a permis de former 699 personnels éducatifs, dont 640 enseignants des disciplines scientifiques, aux usages pédagogiques des technologies de l'information et de la communication. Forte de ces acquis, la phase 2 ambitionne d'étendre le projet à l'échelle nationale, avec un accompagnement plus structuré et un nombre plus important de bénéficiaires.