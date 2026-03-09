Afrique de l'Ouest: Concours coranique de la LIPCI - Une 20e édition marquée par la victoire du Sénégal

La capitale économique ivoirienne était au rythme des versets du Noble Coran à l'occasion de la 20e édition du concours sous-régional de récitation psalmodiée du Livre Saint, organisée le 7 mars 2026 par la Ligue Islamique des Prédicateurs en Côte d'Ivoire (LIPCI). L'événement s'est tenu au Centre Ivoiro-Coréen Alassane Ouattara, dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de fraternité.

Placée sous le thème « Par le Noble Coran, les coeurs se rencontrent et la nation s'unifie », cette rencontre religieuse d'envergure a rassemblé des récitants venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Parmi les nations représentées figuraient notamment le Sénégal, le Nigéria, le Bénin, le Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Ces jeunes talents, passionnés par l'art de la récitation coranique, ont démontré leur maîtrise de la psalmodie et leur attachement profond aux enseignements du Livre sacré de l'islam.

Tout au long de la compétition, les candidats ont rivalisé de talent, de justesse et de maîtrise des règles de la récitation, offrant au public et au jury des prestations d'une grande intensité spirituelle. Cette 20e édition a ainsi confirmé le niveau élevé de cette compétition devenue, au fil des années, un rendez-vous majeur pour la promotion du Noble Coran dans la sous-région.

Au terme des différentes épreuves, le Sénégal s'est brillamment distingué en remportant la première place du concours. Les récitants sénégalais ont particulièrement impressionné le jury par la qualité de leur psalmodie, la précision de leur mémorisation et la profondeur de leur interprétation des versets coraniques.

Cette victoire illustre l'excellence de l'enseignement coranique dans ce pays et témoigne du niveau remarquable des participants à cette compétition internationale.

À travers l'organisation de ce concours, la LIPCI entend poursuivre son engagement en faveur de la promotion des valeurs spirituelles et morales portées par le Noble Coran. L'initiative vise également à encourager la jeunesse à s'approprier les enseignements du Livre saint tout en renforçant les liens de fraternité entre les peuples et les communautés de la sous-région.

Au-delà de la compétition, cette 20e édition a surtout été un moment de communion spirituelle, de partage et de rapprochement entre les nations participantes. Une célébration de la foi et de l'unité qui rappelle le rôle du Coran comme source de paix, de dialogue et de cohésion entre les peuples.