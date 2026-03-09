Cote d'Ivoire: Jeûne et carême - Le vice-Premier ministre offre des kits alimentaires aux populations d'Abobo

Soucieux des conditions de vie de ses populations en cette période de jeûne et de carême, le vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs, député de la commune d'Abobo, a offert des kits alimentaires aux populations de sa circonscription électorale, après le don à toutes les communautés religieuses de la commune.

Ce don composé de 12 tonnes de riz, 3 tonnes de sucre et 50 cartons de lait, a été remis le dimanche 8 mars 2026, à Abobo-Banco, par l'entremise du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Coulibaly Zoumana. Il est destiné aux chefs de communautés, au communautés musulmane et chrétienne, aux femmes leaders, aux femmes binkadi, aux enseignants, aux ambassadeurs, ainsi qu'aux ferrailleurs.

« Ce don répond à un souci de partage du vice-Premier ministre à l'occasion de chaque circonstance festive pour manifester sa solidarité envers les populations d'Abobo afin de maintenir la confiance entre le sommet et la base », a déclaré l'émissaire du vice-Premier ministre.

Il a, en outre, demandé aux populations de formuler des à l'endroit du Président de République Alassane Ouattara, son gouvernement et surtout pour le vice-Premier ministre pour leur soutien constant aux populations Ivoiriennes en général et celles d'Abobo en particulier. « Ce don est dû grâce à Dieu, mais aussi grâce à Téné Birahima Ouattara. Le message qu'il nous a toujours donné est délivré comme suit : quand je peux vous permettre d'avoir 100 Fcfa, allez donner 50 Fcfa à nos populations d'Abobo pour que nous soyons en contact permanent avec la base en vue de rétablir la confiance que le Rhdp est en train de perdre. Or, sans la base, nous ne sommes rien » a insisté Coulibaly Zoumana.

Au nom des populations bénéficiaires, Ruth Dro Touré a exprimé sa gratitude au vice-Premier ministre pour son geste salvateur en cette période de pénitence, de prières et de partage. « Votre geste dépasse le cadre matériel, car il représente pour nous un message de solidarité et d'amour du prochain. Ce don arrive à point nommé. Il constitue pour nous, un soulagement réel et une aide précieuse pour traverser cette période avec sérénité et dignité », a-t-elle déclaré.