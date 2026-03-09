Cote d'Ivoire: Journée internationale des droits de la femme - L'entreprise 2 A immobilier célèbre la force de ses femmes

À l'instar de toutes les femmes du monde entier, celles de l'entreprise 2A Immobilier ont été honorer le 4 mars dernier, date choisie pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme.

A cette occasion, direction et personnel se sont retrouvés lors d'une cérémonie interne placée sous le signe de la reconnaissance et de l'engagement féminin dans un secteur longtemps dominé par les hommes.

Dans une atmosphère conviviale, cette rencontre a permis de saluer la contribution essentielle des femmes au développement de l'entreprise et, plus largement, à l'évolution de la société.

L'événement a été marqué par l'intervention de la directrice générale, Widad Daouda, dont le parcours inspire admiration et respect. Prenant la parole avec émotion, elle a évoqué les défis surmontés pour s'imposer dans l'immobilier, un domaine historiquement masculin. « Me tenir devant vous aujourd'hui, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que Directrice générale, est la preuve éclatante que les temps changent et que les rêves les plus fous peuvent devenir réalité », a-t-elle affirmé.

La cheffe d'entreprise est revenue sur le pari audacieux qu'elle a fait il y a quelques années en lançant sa société. Depuis, le chemin parcouru est remarquable : 320 logements livrés et plus d'une dizaine de distinctions obtenues en Côte d'Ivoire et à l'international.

Mais pour Widad Daouda, la plus grande réussite reste la place accordée aux femmes au sein de l'entreprise. Elles représentent aujourd'hui près de 80 % de l'effectif. « Ensemble, nous prouvons que l'excellence n'a pas de genre et qu'il est possible de diriger avec force tout en étant mère et en construisant l'avenir de notre pays », a-t-elle déclaré sous les applaudissements.

Les collaboratrices ont également partagé leur vision. Yasmine a souligné la pertinence du thème national de cette année, « Justice pour toutes : agir pour les femmes et les filles de Côte d'Ivoire ». « Ce thème parle de nous. Ici, c'est une réalité que nous vivons chaque jour », a-t-elle confié.

Pour Michelle Sery, agent commercial, reconnaître les droits des femmes revient à reconnaître leur rôle déterminant dans le développement du pays. De son côté, Manuella Kouassi a adressé un message à la jeune génération : « Je veux dire aux filles de croire en leurs rêves et de ne jamais abandonner. Une femme est le pilier de sa famille. »

En conclusion, Widad Daouda a salué les efforts des autorités ivoiriennes en faveur de la promotion des droits des femmes, tout en appelant à poursuivre le combat pour l'égalité. « Les femmes doivent rester les gardiennes vigilantes de leurs acquis. Et j'invite aussi les hommes à soutenir cette marche pour briser les stéréotypes », a-t-elle exhorté.

Entreprise engagée dans le développement urbain, la société poursuit ainsi sa mission : contribuer à l'accès au logement tout en promouvant le leadership féminin, désormais reconnu bien au-delà des frontières ivoiriennes.