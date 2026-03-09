Aucun paysage médiatique ne peut véritablement refléter la société qu'il informe sans la participation équilibrée des femmes et des hommes à sa gouvernance. La question de la représentativité féminine demeure un enjeu démocratique majeur. En ce 8 mars, la Côte d'Ivoire est ainsi interpellée sur la nécessité d'assurer aux femmes journalistes la place qui leur revient dans les organes où se décident les orientations stratégiques du secteur.

L'Association des Femmes Journalistes de Côte d'Ivoire (Afjci), présidée par Marlyse Konan, réaffirme donc avec force son engagement en faveur de la promotion des droits des femmes dans le secteur médiatique ainsi que de leur participation pleine et entière aux organes de décision qui en assurent la gouvernance.

Si des avancées notables ont été enregistrées quant à l'accès des femmes aux métiers du journalisme, leur présence demeure toutefois insuffisante dans les postes de responsabilité et au sein des instances de gouvernance et de régulation des médias.

Pourtant, les femmes journalistes jouent un rôle essentiel dans la vitalité du paysage médiatique ivoirien, dans l'amélioration de la qualité de l'information et dans le renforcement des fondements démocratiques.

En ce 8 mars, l'Afjci rappelle que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes principe consacré tant par les textes législatifs nationaux que par les protocoles et accords internationaux doit impérativement se traduire par une représentation plus équilibrée des genres dans les instances décisionnelles du secteur des médias.

L'Association invite par conséquent le ministère de la Communication, ainsi que l'ensemble des autorités compétentes, à accorder une attention particulière à la nomination de femmes au sein des organes de régulation, des conseils d'administration et des structures décisionnelles du secteur. Une telle démarche renforcerait la diversité, l'équilibre et la légitimité de ces institutions.

L'Afjci demeure convaincue que l'accroissement de la présence féminine au sein de ces instances contribuera à une gouvernance plus inclusive, plus juste et davantage représentative de la société ivoirienne dans toute sa pluralité.

En cette Journée Internationale des Droits des Femmes, l'Association réaffirme enfin sa disponibilité à poursuivre le dialogue, les actions de plaidoyer et les initiatives en faveur d'une participation accrue des femmes journalistes aux instances de décision du secteur médiatique.

« Les lois et engagements existent. Le véritable défi consiste désormais à en garantir l'application effective, afin d'assurer aux femmes la place qui leur revient de droit au sein des structures décisionnelles. »