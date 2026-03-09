Cote d'Ivoire: Fafci - La Première dame octroie une enveloppe additionnelle de 500 millions de Fcfa aux femmes d'Abobo

8 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

A la faveur de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, le samedi 7 mars, à Abobo, la Première dame, Dominique Ouattara, a offert une enveloppe supplémentaire de 500 millions de Fcfa aux femmes d'Abobo, dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci) pour leur permettre d'entreprendre ou de développer leurs activités génératrices de revenus.

« En ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que la justice économique constitue la première étape vers l'émancipation durable des femmes. C'est dans cet esprit que j'ai initié en 2012 avec le soutien du Président de la République, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire », a-t-elle justifié.

En effet, avec cette enveloppe supplémentaire, le Fafci, pour les femmes d'Abobo s'élève à montant total de 2,8 milliards de Fcfa investis pour le développement de leurs activités économiques.

En plus de l'enveloppe du Fafci, la Première dame Dominique Ouattara a offert des vivres et un important lot de matériel d'une valeur de 500 millions de Fcfa pour la commune d'Abobo et des villages environnants.

A noter que des chèques ont été remis à des bénéficiaires.

