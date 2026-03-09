Cote d'Ivoire: Jif 2026/Dominique Ouattara - « Je suis fière de savoir que les femmes jouent un rôle significatif dans l'économie de notre pays »

La Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est félicitée du rôle prépondérant que jouent désormais les femmes dans l'économie ivoirienne. C'était à l'occasion de la célébration officielle de la 49e édition de la journée internationale des droits de la femme (Jif 2026), le samedi 7 mars 2026, à la place "ADO" dans la commune d'Abobo, sur le thème : « Justice pour toutes ; agir pour les femmes et les filles en Côte d'Ivoire ».

« Je suis fière de savoir que les femmes jouent un rôle de plus en plus significatif dans nos quartiers et dans l'économie de notre pays, notamment grâce au cadre de vie développé par les autorités dans nos communes », a déclaré la Première dame en présence du Premier ministre, Robert Beugre Mambe qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement et des présidents d'institutions.

Dominique Ouattara a rappelé qu'en 2013, elle a parcouru plusieurs régions de la Côte d'Ivoire pour célébrer cette journée qui est le symbole de l'évolution des droits des femmes partout dans le monde. « De Touba à Dimbokro, en passant par Grand-Bassam, San Pedro, Adzopé, Bouaké, Yopougon, Songon et les autres communes de la ville d'Abidjan, nous sommes allés à la rencontre de nos soeurs là où elles vivent et travaillent pour assurer l'avenir de leurs familles », a-t-elle déclaré, soulignant que chaque édition a été une nouvelle occasion de constater les avancées significatives réalisées en ce qui concerne les droits et les conditions de vie des femmes.

A l'en croire, le thème de cette année exhorte à ne pas restreindre la justice pour les femmes uniquement aux textes de loi, mais à la traduire aussi dans la vie quotidienne par des actions concrètes que sont : l'accès au financement et la capacité d'entreprendre, l'éducation des jeunes filles, la lutte contre les violences basées sur le genre et aussi, une meilleure représentativité des femmes dans les instances de décision.

« Au cours des dernières années, notre pays a accompli des avancées importantes en matière de protection du genre, grâce à la vision du Président Alassane Ouattara, comme cela nous a été présenté par Nasseneba Touré. Nous devons toutefois continuer à promouvoir les droits des femmes dans nos sociétés afin que l'équité et la justice soient plus affirmées », a indiqué la Première dame Dominique Ouattara.

Selon l'épouse du Chef de l'État, la justice pour les femmes passe par l'éducation, la formation, l'accès aux nouvelles opportunités professionnelles, mais aussi par la lutte résolue contre toutes les formes de violences basées sur le genre. « Agir pour les femmes et les filles, c'est agir pour la paix sociale, la stabilité et pour le développement durable de la Côte d'Ivoire », a insisté Dominique Ouattara.

Pour la ministre de la Femme, de la famille et de l'enfant, Nassénéba Touré, le thème de cette année n'est pas un simple slogan, c'est un appel à l'action de transformer les principes d'égalité en résultats concrets et tangibles dans la vie des femmes, des filles et des mères. C'est pourquoi elle a exprimé sa gratitude à la Première dame pour ses actions en faveur des femmes. « Votre engagement constant aux côtés des femmes ivoiriennes donne un visage profondément humain à nos politiques publiques », a-t-elle expliqué.

Selon elle, la Côte d'Ivoire a engagé des réformes structurelles importantes pour renforcer la protection juridique des femmes et accroître leur participation à la gouvernance publique. « La justice pour toutes est un chantier que nous poursuivons avec détermination et responsabilité. C'est ensemble, solidaires et organisées, que nous transformerons cette exigence d'égalité en réalités concrètes », a exhorté Nassénéba Touré.

La Coordonnatrice Résidente des activités opérationnelles du système des Nations unies en Côte d'Ivoire, Hélène N'Garnim-Ganga, a souligné que son institution réaffirme son engagement à poursuivre son engagement aux côtés du gouvernement ivoirien et de l'ensemble de ses partenaires, les efforts à faire de l'accès à la justice, une réalité tangible pour toutes les femmes et les filles de Côte d'Ivoire.

Pour sa part, Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, a remercié le Président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara, pour les actions entreprises en faveur de la commune et principalement pour les femmes.

« Madame la Première dame, votre coeur est un refuge pour les plus vulnérables, et toute la Côte d'Ivoire vous exprime sa profonde gratitude », a déclaré Kandia Camara. Aussi, a-t-elle invité les uns et les autres à renforcer la sensibilisation sur les droits de la femme pour une Côte d'Ivoire unie, prospère, stable et développée.