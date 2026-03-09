Afrique: Le Maroc participe à New York à la 70e session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU

Le Maroc élu vice-président de la 72ème AG de l’ONU et de la IVème Commission (Archive)

Le Royaume du Maroc participera aux travaux de la 70e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW70), qui se tiendra au siège de l'ONU à New York, du 9 au 19 mars.

Cette participation s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant et agissant du Maroc dans les efforts internationaux visant à consacrer l'égalité, à favoriser l'autonomisation des femmes et les filles et à renforcer les systèmes de protection et d'équité, indique un communiqué du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille.

La 70e session est placée sous le thème principal "Garantir et renforcer l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles" qui englobe notamment le soutien à des systèmes juridiques inclusifs et équitables, l'élimination des lois, politiques et pratiques discriminatoires, ainsi que la levée des obstacles structurels entravant la réalisation de l'équité.

L'ordre du jour de cet évènement comprend un volet consacré à l'examen de la participation pleine et effective des femmes à la vie publique et à la prise de décision, en plus de l'élimination de la violence à l'égard des femmes en tant que condition essentielle pour faire progresser l'égalité et favoriser l'autonomisation.

En marge de cette session, le Royaume organisera le 10 mars (15h00) à la Salle de conférences (2CR) au siège de l'ONU à New York un événement parallèle sous le thème : "L'accès des femmes victimes de violence à la justice : un levier pour le renforcement des droits et le développement inclusif".

Cette rencontre de haut niveau sera l'occasion d'approfondir la réflexion sur les moyens de consolider les mécanismes d'équité et de protection, tout en améliorant les parcours d'accès effectif à la justice pour les femmes victimes de violence, en parfaite harmonie avec les priorités de cette 70e session de la CSW.

La Commission de la condition de la femme est un rendez-vous annuel majeur des Nations Unies, auquel participent des représentants des États membres, des organismes onusiens et des organisations non gouvernementales accréditées.

Ses travaux sont sanctionnés par des conclusions concertées, adoptées par consensus, sur le thème prioritaire de la session.