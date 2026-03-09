Tunisie: Nafti réaffirme l'appel du pays au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États arabes

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a participé à la réunion d'urgence du Conseil de la Ligue des États Arabes au niveau Ministériel, tenue à distance aujourd'hui, dimanche 8 mars 2026.

M. le Ministre a souligné que, face à la situation délicate que traverse notre nation arabe à la lumière de l'escalade militaire dans la région et des menaces sérieuses qu'elle fait peser sur la sécurité et la paix régionales et internationales, la Tunisie réitère son appel à la nécessité de respecter la souveraineté des États et l'intégrité de leurs territoires. Elle condamne également toute agression visant des États arabes frères ou portant atteinte à leur intégrité territoriale, et réaffirme son rejet catégorique de toute attaque contre les territoires et les ressources des États arabes frères.

Dans ce cadre, M. le Ministre a insisté sur la solidarité totale de la Tunisie avec le Royaume d'Arabie Saoudite, l'État du Koweït, l'État du Qatar, le Royaume de Bahreïn, le Sultanat d'Oman, les Émirats Arabes Unis, le Royaume Hachémite de Jordanie et la République d'Irak.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a renouvelé l'appel de la Tunisie à un arrêt immédiat des opérations militaires, à privilégier la sagesse et la raison, et à revenir à la voie du dialogue et des négociations comme unique moyen de résoudre les différends et les conflits, tout en soulignant la nécessité d'une action urgente de la communauté internationale pour mettre fin à cette dangereuse escalade.

Par ailleurs, M. le Ministre a affirmé que la sécurité et la stabilité véritables dans la région ne pourront être atteintes tant que le peuple palestinien ne sera pas en mesure de recouvrer ses droits légitimes et imprescriptibles, au premier rang desquels l'établissement de son État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

Il a également exprimé la solidarité totale de la Tunisie avec la République Libanaise face aux agressions et violations portant atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité et à sa stabilité. M. le Ministre a conclu en soulignant la nécessité d'activer les principes de fraternité et de bon voisinage entre les États islamiques, dans le respect et l'engagement envers toutes les chartes et règles du droit international et du droit international humanitaire, ainsi que les principes sur lesquels est fondée l'Organisation de la Coopération Islamique.