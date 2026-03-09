Tunisie: L'IA au service des médias - Conférence de l'ATMEIA au pays

L'Association tunisienne des médias et de l'intelligence artificielle (ATMEIA) a organisé une conférence-débat autour du rôle de l'Intelligence artificielle (IA) dans la presse et les médias en Tunisie.

Lors de cette conférence organisée récemment, les interventions des experts ont abordé les opportunités offertes par l'IA pour développer les médias et la nécessité de s'adapter avec les évolutions numériques en plus de renforcer la formation continue des journalistes en outils d'IA, a fait savoir l'association dans sa page officielle sur les réseaux sociaux.

L'importance du respect de la déontologie journalistique, de l'innovation des méthodes de travail et de la prise en compte des attentes du public ont été également soulignés, l'accent étant mis sur le renforcement de la crédibilité des médias et de leur rôle dans le soutien du débat public et de la démocratie en Tunisie.

Les intervenants se sont accordés que l'IA représente un outil puissant pour le journalisme, à condition d'être utilisée de manière stratégique et dans le cadre d'efforts concertés entre les différents acteurs du secteur afin de garantir un paysage médiatique professionnel et moderne, en phase avec son temps.

Rappelons que l'Association tunisienne des médias et de l'intelligence artificielle (ATMEIA) a été fondée le 5 janvier 2026. C'est une association indépendante à but non lucratif dont l'objectif est de suivre les transformations numériques en cours dans le secteur des médias en plus de renforcer les capacités des journalistes et des professionnels des médias à utiliser les outils d'IA selon une approche professionnelle et éthique.