Tunisie: Port d'Enfidha - Vers le lancement d'un appel d'offres international pour ce projet stratégique

Le projet du port en eaux profondes d'Enfidha, dans le gouvernorat de Sousse, a franchi une nouvelle étape décisive dans le processus de sa réalisation. Ce projet stratégique devrait devenir un moteur majeur de l'économie nationale et une plateforme logistique de premier plan pour renforcer les échanges commerciaux internationaux de la Tunisie.

Selon des données communiquées par le ministère du Transport, en réponse à une question écrite du député à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Halim Boussema, ce méga-projet structurant, conçu conformément aux standards internationaux les plus avancés, devrait permettre la création d'environ 52 000 emplois directs et indirects.

Sur le plan opérationnel, des avancées notables ont été enregistrées dans les procédures d'apurement foncier, une étape clé pour le lancement effectif des travaux. Ces progrès s'inscrivent dans la mise en oeuvre des décisions prises par le Comité des grands projets lors de sa réunion du 15 juillet 2025, qui a recommandé d'accélérer les différentes phases de réalisation du projet selon une approche intégrée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce cadre, les autorités travaillent actuellement à l'actualisation des études techniques et à la préparation du lancement d'un appel d'offres international, précédé d'une phase de présélection visant à identifier les partenaires les plus qualifiés pour la réalisation du port ainsi que de la zone logistique qui lui sera associée.

Parallèlement, les parties concernées s'emploient à définir les mécanismes techniques et financiers les plus adaptés pour concrétiser ce projet d'envergure, tout en mettant l'accent sur la mobilisation des financements nécessaires afin d'assurer sa viabilité économique et de préserver la souveraineté nationale. Une fois réalisé, le port en eaux profondes d'Enfidha devrait jouer un rôle stratégique dans le renforcement de la position de la Tunisie dans les réseaux du commerce maritime international, tout en contribuant au développement logistique et économique du pays.