Tunisie: Plus de 77 millions de dinars d'investissements pour moderniser l'aéroport de Djerba-Zarzis

8 Mars 2026
La Presse (Tunis)

L'aéroport international Djerba-Zarzis a enregistré une forte hausse au niveau du trafic aérien durant l'année 2025 en accueillant plus de 2,3 millions de voyageurs à travers 16 777 vols soit une hausse de 6,5% dans le nombre de passagers et de 2,7% dans les mouvements d'avions par rapport à l'année précédente.

Selon les données publiées par le ministère du Transport en réponse à une question écrite adressée par le député au sein de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) Halim Boussema, cette hausse est principalement due à une forte augmentation des vols internationaux, avec une croissance de 8,1 % du trafic passagers et de 5,3 % des mouvements d'avions par rapport à 2024.

Dans le cadre du renforcement de l'attractivité touristique de Djerba -Zarzis et d'améliorer les services, le ministère du Transport a alloué un budget d'investissement d'environ 63,4 millions de dinars pour la période 2025-2026, suivi des investissements supplémentaires de 14,2 millions de dinars prévus pour la période 2027-2030.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces projets visent à moderniser les infrastructures et les équipements de sécurité, ainsi qu'à améliorer les installations opérationnelles et la qualité des services en mettant l'accent sur l'accompagnement de la transformation numérique et l'adoption de normes de développement durable. Ces améliorations permettront de garantir le rôle de premier plan de l'aéroport international Djerba-Zarzis comme porte d'entrée essentielle pour la zone touristique et le sud-est tunisien.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.