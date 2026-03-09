Tunisie: Ligue 1/23e journée/CAB - Concentration exigée

Les Cabistes sont appelés à rester lucides jusqu'au bout contre la JSK. Le compte à rebours a bel et bien commencé et chaque point, pour les équipes mal classées, vaudra son pesant d'or lors du décompte final. Dans ce contexte bien précis, il y aura des matches qui compteront pour six points, notamment dans les confrontations directes entre les clubs qui sont concernés par la relégation.

C'est le cas du CAB, même s'il est légèrement mieux loti que certains de ses poursuivants immédiats. Contre la JSK à Kairouan, les camarades de Allala n'auront pas la partie facile, mais ils se comporteront du mieux possible, car ils sont mis dans l'obligation de glaner des points afin de ne pas rentrer bredouilles. Les responsables bizertins se sont efforcés, eux aussi, de leur offrir de bonnes conditions de travail, malgré une situation matérielle délicate. La balle est dans le camp des joueurs... Voilà, donc, tout le monde est averti !

Prudence !

Après les nombreux essais qui n'ont pas donné grande satisfaction au cours des derniers matches sur le plan offensif, le staff technique saura-t-il tirer les leçons nécessaires cette fois-ci? On attend qu'il fasse jouer les plus aguerris dans ce genre de rencontre et, surtout, les plus efficaces à l'approche des bois adverses. On sait que l'attaque a appris à «faire mal» aux défenses d'en face. On attend donc de ce compartiment de jeu de passer à la concrétisation car la qualité technique des joueurs ne manque pas, Nourani et Chihi en sont les parfaits exemples.

Mais attention, derrière, il faudra être lucide jusqu'au bout. Maintenant, il convient à Chiheb Ellili d'opter pour une stratégie gagnante, sachant qu'un coaching adéquat pourrait être déterminant quand on sait que les solutions de rechange ne manquent pas. Formation probable : Maktouf- Guessmi- Rhimi ( ou Bougatfa)- Allala- Doukali- Fonseca- Aymen Amri (ou Dridi)- Cissoko- Nourani- Chihi- Momar Diop( ou Ayendi).