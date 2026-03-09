Tunisie: Ligue 1/23e journée/ESS - Un bon coup à jouer

Sur une courbe ascendante, l'Etoile du Sahel est suffisamment armée pour frapper un grand coup au Bardo à l'épreuve du ST.

A huit journées de la fin, le Stade Tunisien devance l'Etoile Sportive du Sahel de huit points et c'est dire combien l'ESS devra cravacher dur pour atteindre à terme les places d'accessit. Le onze de Mohamed Ali Nafkha croise donc cet après-midi le ST de Saïd Saïbi, et, volet infirmerie, hormis le retour qui tarde encore à se concrétiser d'Omar Bah et l'absence pour deux semaines de l'avant-centre Yassine Chaâbani, blessé face à Soliman, tout le monde est au rendez-vous.

Avec la série de trois victoires de suite, l'ESS est bien installée dans la 1ère moitié du tableau, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le groupe, ressoudé avec le renfort de l'expérimenté Wajdi Kechrida, joint à un meilleur niveau du vétéran Mohamed Amine Ben Amor, a encore une belle marge de progression. Et ce faisant, c'est une équipe compétitive qui va débuter la partie au Hedi Ennaïfer.

Sur ce, Ben Hassen, dans les bois, est indiscutable après avoir fourni une bonne prestation face à Soliman. En défense, l'apport de Ghofrane Naouali est indéniable, surtout depuis le départ de Ghedamsi au Maroc. Avec Naouali retrouvé, il y a Omija qui fournit un bon abattage, Hnid qui va devoir faire montre de davantage de vélocité et Dagdoug, dans le doute toutefois, qui devra fermer les issues dans l'axe.

Au milieu, Gbo, Ben Choug et Ben Amor peuvent bloquer les transitions stadistes et assurer la relance. Aussi, pour créer le jeu, Oussama Abid aura fort à faire, même si Maher Ben Sghaïer qui a marqué des points peut de nouveau débuter.

Tandem Anen-Senghor en attaque

Enfin, en attaque la doublette Anen-Senghor peut faire largement l'affaire. Un schéma en 4-3-1-2 peut être une bonne option pour piéger les Stadistes chez eux. Nafkha va devoir aligner l'équipe la plus compétitive pour ce match capital. La formation probable serait ainsi composée de Ben Hassen-Naouali-Hnid-Omija-Dagdoug-Gbo-Ben Choug-Ben Amor-Abid-Anen-Senghor. Enfin sur le banc Dhaoui, Ben Sghaïer, Kechrida, Bouslema, Chouchane, Horchani ou encore Smichi peuvent faire leur entrée en fonction des circonstances du match et donner un second souffle à l'équipe.