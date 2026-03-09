Tunisie: Ligue 1/23e journée/CA - Garder la dynamique

Les Clubistes se déplacent à Ben Guerdane avec un moral au zénith.

Avec un jeu décomplexé et résolument offensif, tout sourit en ce moment au Club Africain qui vient d'inscrire huit buts en deux rencontres. Regroupé sur le terrain avec des défenseurs qui attaquent et des attaquants qui défendent, le CA performe et l'équipe de Faouzi Benzarti n'a jamais paru aussi soudée et généreuse qu'en cette période précise.

Bref, cette place de dauphin, à quelques encablures de la fin, le CA ne l'a pas volée, et comme l'appétit vient en mangeant, l'équipe aspire forcément à davantage. Quant au technicien clubiste, un gagnant dans l'âme, en refusant d'être dogmatique, au fil des matchs, il a globalement laissé un cadre assez libre et donné par là même les clés à ses joueurs.

Zaâlouni qui bondit en pointe pour marquer. Shili qui se transforme en faux ailier, puis en attaquant de soutien. Ben Abda qui jaillit sur le couloir. Khadhraoui qui revient au charbon et enfin Harzi et Ait Malek qui cumulent les « fonctions sur le terrain ». Si le CA a évolué et progressé dans un domaine, c'est dans la prise d'initiatives des joueurs, quelle que soit la variation des états de forme à laquelle il s'expose.

Collectif à souhait, ce CA-là dispose aussi d'individualités qui sont en mesure de faire des différences, les titulaires comme les remplaçants, à l'instar des Firas Chawat, Oussema Bouguerra, Sadok Kadida et Fahd Mesmari. A sa façon donc, Faouzi Benzarti est en train de monter une belle équipe, un onze qui peut même se bonifier au fil des rencontres.

Et puis, ce qui peut trancher avec les saisons précédentes, c'est ce rapport de confiance établi. En clair, le coach croit en ces joueurs, en son groupe, une escouade forte de jouvenceaux (Sadok Mahmoud, Sadok Kadida et Alain Kanté), de joueurs d'expérience (Zemzemi, Oussema Shrimi, Harzi, Ben Abda, Kinzumbi, Ait Malek et Shili) et d'alternatives fiables (Srarfi, Ghaïth Sghaïer et Fahd Mesmari). Et puis, quitte à nous répéter, en privilégiant une approche tactique flexible, le staff en a recueilli les fruits en termes de créativité et d'initiative des joueurs, le tout, en s'adaptant aux spécificités de chaque situation, chaque adversaire.

Firas Chawat suspendu

Aujourd'hui, si le style de jeu de Benzarti paraît imprévisible et même critiqué parfois pour son manque de constance, au final, jusque-là, les résultats plaident en sa faveur et les quelques points clés de son apport sont nombreux, tels que la flexibilité tactique, le jeu offensif, l'influence sur les joueurs avec une équipe généreuse dans l'effort, l'adaptabilité du bonhomme aussi avec un coach qui sait toujours s'intégrer dans différents contextes, que ce soit à l'USM, l'ESS, l'EST et maintenant le CA.

Bref, si son style de jeu peut être sujet à des variations, le pré-bilan chiffré parle pour lui et c'est tout ce qui compte en football. Voilà pour cette longue parenthèse en rapport avec la touche du coach clubiste. Maintenant, une tout autre mission et un tout autre contexte attendent le CA de Faouzi Benzarti à Ben Guerdane, là ou l'USBG entend faire coup double : se payer le dauphin clubiste et prendre de la hauteur au classement.

Lors de ce match, le staff technique ne pourra pas compter sur l'apport de son buteur Firas Chawat, suspendu pour somme d'avertissements. Ce faisant, volet onze pressenti, à l'exception du milieu offensif Sadok Mahmoud qui sera bientôt opérationnel à 100 %, le coach peut compter sur quasiment l'intégralité de son groupe. Et pour venir à bout de l'USBG, le technicien reprendrait les mêmes qui ont corrigé l'ESM, à quelques nuances près. Ainsi, devant Mouhib Chamekh, Oussema Shili prendra le flanc gauche et Ghaïth Zaâlouni occupera le côté droit.

L'axe Hamza Ben Abda-Yassine Bouabid serait, quant à lui, reconduit, alors qu'au milieu, l'on retrouverait Moataz Zemzemi avec Aymen Harzi en tant que demi gauche et Bilel Ait Malek dans un rôle de milieu hybride, quoique la sentinelle Saidou Khan et le piston Oussema Shrimi postulent aussi d'entrée de jeu.

Enfin, en attaque, Hamza Khadhraoui sur le couloir gauche, Oussema Bouguerra, voire Kinzumbi sur l'aile droite et Sadok Kadida en pointe formeront la ligne d'attaque. Enfin, volet alternatives, Alain Kanté, Fahd Mesmari, Ghaïth Sghaïer, Bassem Srarfi, Houssem Ben Ali et Taoufik Cherifi sont susceptibles de prêter main-forte une fois sollicités.