Tunisie: Journée mondiale de la femme - Le pays réaffirme son engagement en faveur des droits et de la place des femmes

À l'occasion de la Journée mondiale de la femme 2026, placée sous le slogan « Droits, justice, travail, pour toutes les femmes et les filles », la présidence de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a publié un communiqué soulignant l'engagement de la Tunisie à célébrer cette journée avec confiance dans le rôle et les capacités des femmes. Le pays réaffirme ainsi la nécessité de préserver les acquis des femmes et de renforcer leur place dans la famille et la société.

Le communiqué souligne que le slogan de cette année illustre le rôle fondamental des femmes comme partenaires essentielles dans la construction d'une société démocratique et durable, en promouvant des conditions de travail sûres, l'égalité des chances et la lutte contre toutes formes de discrimination et de marginalisation.

La présidence rappelle également que la Tunisie s'appuie sur le respect et l'application des conventions et traités internationaux pour garantir l'épanouissement des femmes, leur participation au développement et à la vie publique, et la consolidation de leurs droits. Elle souligne que les acquis des femmes tunisiennes font la fierté nationale et constituent un modèle en termes de rayonnement, de leadership et de progrès.

À cette occasion, la présidence a adressé ses félicitations à toutes les femmes tunisiennes, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, saluant leur sens du devoir national et leur engagement militant, qui leur permettent de contribuer activement à l'intérêt supérieur de la nation.

Une attention particulière a été portée aux femmes parlementaires, membres de l'ARP, pour qui la protection et la promotion des droits des femmes restent une priorité. Elles s'engagent à enrichir le débat législatif et à suivre la situation des femmes dans tous les secteurs, afin de proposer des solutions et initiatives en collaboration avec l'exécutif.

Enfin, le communiqué exprime la solidarité de la Tunisie avec les femmes travailleuses à travers le monde, saluant leur résilience, leur dévouement et leur rôle dans la promotion de la femme au sein de la famille et de la société, faisant d'elles un symbole de générosité, de sacrifice et de persévérance.