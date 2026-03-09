Tunisie: Ligue 1/Où suivre US Ben Guerdane - Club Africain aujourd'hui ?

8 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de la 23e journée du Championnat de Ligue 1 tunisienne, l'Union Sportive de Ben Guerdane reçoit ce dimanche 8 mars 2026 le Club Africain, l'un des cadors du football tunisien, au Stade du 7 Mars de Ben Guerdane avec un coup d'envoi programmé à 13h00.

Cette confrontation importante pour les ambitions respectives des deux clubs se disputera à huis clos comme les autres rencontres de la journée et sera arbitrée par Amir Ayadi et son équipe. Pour ne rien manquer du spectacle en direct, les supporters peuvent suivre la retransmission sur Watania 2, la chaîne nationale qui assure la couverture télévisée du match.

En complément, plusieurs plateformes de scores en direct et livescore comme Sofascore ou Footlive proposent une mise à jour minute par minute des événements et du score pour ceux qui ne sont pas devant leur écran TV. Cette affiche promet d'être l'un des moments forts de la journée de championnat alors que le Club Africain compte rester bien placé au classement, tandis que Ben Guerdane cherchera à conforter sa position dans la zone de maintien.

