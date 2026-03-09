Tunisie: Ligue 1/23e journée/EST-ASM (1-0) - Les 'Sang et Or' sans trop forcer

Ne pouvant pas s'empêcher de penser à la confrontation contre Al Ahly dans une semaine, Patrice Beaumelle a préféré gérer son effectif.

Sans round d'observation, les "Sang et Or" sont entrés dans le vif du sujet en se montrant plus entreprenants. On jouait à peine la 6' quand on assista à la première occasion du match : s'infiltrant en pleine surface, Hadj Ali tente un centrage de la droite sur la dernière ligne, mais la défense marsoise éloigne le danger en dégageant la balle. A peine deux minutes après, Boualia, fauché en pleine surface par le défenseur marsois, Sofiane Mestari, obtient un penalty. Après recours à la VAR, l'arbitre confirme sa décision. Le penalty est transformé par Hamza Jelassi (10').

Après cette ouverture précoce du score, les Espérantistes ont cherché à consolider leur ascendant. A la 12' et suite à un corner tiré par Boualia, Tougaï reprend la balle dans un premier temps, puis Danho tente un tir dans un deuxième temps avant que la défense marsoise n'éloigne totalement le danger. Quatre minutes plus tard, encore une tentative espérantiste : centrage de la gauche de Jebali, Boualia reprend, mais son tir frôle le montant gauche des filets marsois (16').

De leur côté, les Banlieusards qui ont subi pendant vingt minutes le rythme imposé par leur hôte, sortent, enfin de leur réserve et tentent de revenir dans le match, par le biais notamment de Firas Aifia, très actif sur le couloir gauche. Sauf que ce dernier a vu ses élans stoppés par Ben Ali. Par ailleurs, la première occasion marsoise a été enregistrée à la 31' quand Youssouf Daho tente sa chance avec un tir puissant et cadré, mais Ben Saïd intercepte la balle.

A la fin de la période initiale et suite à une jolie action offensive, le milieu marsois Ojonugwa Adejoh a vu son but refusé, car précédé d'un hors-jeu (44'). Décision confirmée après recours à la VAR.

Avec le minimum de dégâts...

A la mi-temps, le coach marsois, Ameur Derbal, opère trois changements en incorporant entre autres l'avant-centre Godwin Kalu. Aussitôt entré, l'attaquant nigérian tente sa chance avec un tir de loin, intercepté par Ben Saïd (48'). Les Banlieusards n'allaient pas plus loin à cause de leur jeu basé sur le bloc bas et les contres rapides. Dans le camp espérantiste, Patrice Beaumelle opère des changements dans la perspective de ménager certains joueurs, tout en donnant du temps de jeu à ceux qui en ont besoin.

Une gestion de l'effectif qui n'a pas empêché Kouceila Boualia de demander à être remplacé après avoir ressenti des douleurs.

Au final, les "Sang et Or" qui cherchaient la victoire mais tout en économisant de l'énergie en prévision du quart de finale aller de la Ligue des champions, ont fini par obtenir gain de cause. Les Marsois, eux, continuent de collecter les revers en cette phase retour.

EST : Ben Saïd, Ben Ali, Ben Hmida, Tougaï (Guennichi 46'), Jelassi, Ogbelu, Tka, Hadj Ali (Keita 66'), Jebali (Rafia 77'), Boualia (Hmidhi 86') et Danho (Diakité 46'). ASM : Abessi, Chaouach (Naji 78'), El Arfaoui, Salem, Mestari (Kalu 46'), Gneba, Khaloui, A. Traidi (Hichri 46', puis Tbarki 78'), Adejoh, Aifia (Hammami 46') et Dao.