Tunisie: Ligue 1/23e journée/USM-CSS (0-1) - Succès justifié

La victoire sfaxienne résulte directement des efforts incessants du Onze à Mohamed Kouki tout le long du match.

A la réception du Club Sportif Sfaxien de Mohamed Kouki, l'Union Sportive Monastirienne de Tarek Jarraya, 5e de rang, devait forcément valider pour entretenir l'espoir d'un destin continental. Tenus en échec à Bizerte face au CAB, lors de la ronde écoulée, les Bleus se devaient donc d'engager ce classico en se portant vers l'avant.

Quant au CSS, performant depuis quelque temps déjà et ancré sur le podium, sur la 3e marche, un succès supplémentaire lui permettrait de réduire la distance avec le dauphin clubiste. Sur ce, avant de passer à la vérité du terrain, notons que le CSS a foulé la pelouse du Mustapha Ben Jannet privé des services de quatre joueurs, le latéral Ali Maaloul, le pivot burkinabé Hasamadou Ouédraogo, l'attaquant camerounais Willy Onana, touché au genou, et le gardien Aymen Dahmen, victime d'une contusion à l'entraînement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le vif du sujet, pied au plancher, les deux équipes débutent la rencontre en y mettant du rythme et de l'engagement, sans pour autant porter le danger. 16', première occasion franche à l'actif du CSS avec un service de Mohamed Trabelsi vers Travis Mutyaba qui bute sur le portier Abdessalem Hlaoui. 22' encore Abdessalem Hlaoui qui anticipe le heading de Belwafi suite à une percée et un retrait de Sakouhi. 33', Hamza Mathlouthi prolonge pleine surface vers Belwafi qui ne profite pas de l'aubaine. 39', enfin l'USM réagit par Djebali qui lance Yaakoubi, un peu court face au gardien Mohamed Ali Jamia toutefois. Deux minutes de temps additionnel décrétées par Khaled Gouider, le temps de voir Mutyaba buter de nouveau sur le portier des Bleus.

Coaching payant de Mohamed Kouki

De retour de pause, Raed Chikhaoui surprend Mohamed Ali Jamia mais le but est invalidé par l'arbitre Khaled Gouider après consultation de Seif Ouertani à la VAR. S'ensuivit une demi-heure de duels stériles avec aucune occasion digne de ce nom. A un quart d'heure de la fin, les deux équipes semblent décidées à faire la différence, sans suite dans les idées cependant. 76', lancé dans la profondeur, Omar Ben Ali voit sa frappe renvoyer par Malek Miladi.

78', Diané remet vers Yassine Amri qui du pied gauche loge le cuir dans la lucarne sfaxienne. Après consultation de la VAR, le but est retiré pour faute dans la surface du CSS. Ce faisant, 85', Mohamed Trabelsi décoche une frappe cadrée et interceptée par Abdessalem Hlaoui. Le tournant du match intervient la minute qui suit avec Emmanuel Ogbole qui profite d'un mauvais placement défensif pour débloquer du pied gauche en faveur du CSS.

Coaching payant de Mohamed Kouki et avantage au score en faveur des Sfaxiens. Par la suite, à l'entame du temps additionnel avec huit minutes décrétées, le match est subitement interrompu, le temps se fige et le tableau d'affichage annonce déjà la 112' avant que l'arbitre ne mette fin à une rencontre qui a ainsi pris une tournure insolite vers la fin. Au final, le Club Sportif Sfaxien va gagner des points en vue de réserver une place continentale.

USM :Abdessalem Hlaoui, Raed Bouchniba, Malek Miladi, Raed Chikhaoui, Youssef Herch (Aymen Ben Mohamed), Yassine Dridi, Ousmane Diané, Chaim El Djebali (Adem Boulila), Adnene Yaakoubi (Brahim Gadiaga), Mehdi Gannouni (Yassine Amri), Fakhreddine Ben Youssef. CSS :Mohamed Ali Jamia, Hamza Mathlouthi, Youssef Habchia, Kevin Mundeko, Hichem Baccar, Rayan Derbali, Firas Sakouhi, Travis Mutyaba, Mohamed Trabelsi, Iyed Belwafi (Emmanuel Ogbole ), Omar Ben Ali.