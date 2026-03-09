Sénégal: Ligue 1 - AJEL enchaîne face au Jaraaf et conforte sa place de leader

Dakar — L'AJEL de Rufisque a poursuivi sa dynamique victorieuse en battant le Jaraaf de Dakar (1-0), dimanche, au stade Ngalandou Diouf, en match comptant pour la 18e journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise.

L'équipe rufisquoise a ainsi signé une quatrième victoire consécutive à domicile grâce à une réalisation d'Ousmane Yéri Diakhaté à la 24e minute de jeu. Avec ce dixième succès de la saison, l'AJEL conforte sa position de leader avec 36 points, soit cinq longueurs d'avance sur son dauphin, l'Union sportive de Gorée. Les Insulaires avaient retrouvé le chemin de la victoire samedi en dominant Dakar Sacré-Coeur (1-0), grâce à un but inscrit dans les arrêts de jeu par Grégoire Sène. Ce succès permet à l'US Gorée de porter son total à 31 points.

Au stade Déni Biram Ndao, Génération Foot a remporté le derby du département de Rufisque en s'imposant (1-0) devant Teungueth FC. Malgré cette défaite, le club de Rufisque reste troisième au classement avec 28 points, mais voit les deux premières équipes creuser l'écart. L'autre fait marquant de cette 18e journée est la progression de Guédiawaye FC au classement. Les banlieusards ont réalisé une bonne opération en allant battre la Linguère de Saint-Louis (3-1).

Cette victoire, combinée au match nul entre HLM et l'ASC Cambérène (1-1) et à la défaite de la SONACOS face au Stade de Mbour (0-2), permet à Guédiawaye FC de quitter la dernière place du classement. Le club de la banlieue dakaroise occupe désormais la 13e position avec 16 points.

Résultats de la 18e journée :