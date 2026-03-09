Sénégal: Ziguinchor - La députée Oulimata Sidibé à la rencontre des productrices

Ziguinchor — L'honorable députée Oulimata Sidibé, sixième vice-présidente de l'Assemblée nationale, a célébré, samedi, la Journée internationale des droits des femmes en compagnie des transformatrices de produits locaux du département de Ziguinchor, pour collecter leurs préoccupations et besoins de développement de leurs activités, a constaté l'APS.

À l'occasion de cette journée, l'élue a effectué une tournée dans plusieurs sites de production des femmes transformatrices, dont les jardins maraîchers du quartier Léona de Ziguinchor et ceux du village de Djifanghor, ainsi que les unités de transformation du GIE Udia Tessito à Boutoute et à Kandé Alassane.

" Cette année, j'ai voulu éviter la célébration folklorique et aller à la rencontre des braves femmes qui travaillent chaque jour sur le terrain ", a expliqué Mme Sidibé, expliquant qu'elle souhaitait recueillir directement leurs difficultés par cette démarche dans le but de les porter à l'hémicycle pour des solutions.

Aux jardins de Léona, où plus d'une centaine de femmes s'activent dans la culture maraîchère (persil, diakhatou, tomate, piment, poivron), les productrices ont évoqué plusieurs contraintes, notamment le manque d'engrais, les attaques d'insectes, les difficultés d'arrosage et de salinisation des terres.

"Nous voulons de l'engrais et du matériel pour lutter contre les attaques de parasites et d'insectes ", a plaidé la productrice Nafissatou Sène, expliquant que les femmes de Léona sont souvent contraintes de creuser des trous sur le sol pour accéder à l'eau souterraine afin d'arroser leurs périmètres. Des productrices ont signalé à la députée le problème de salinisation des sols et leur impact sur les cultures.

Au jardin maraicher des femmes de la coopérative Burok Essoufi, de Djifanghor, un village de la commune rurale d'Enampore, situé à l'ouest de Ziguinchor, une coopérative regroupant 40 femmes, exploite un jardin d'environ un hectare et demi. Ces femmes souhaitent une clôture, un appui technique et des infrastructures. "Nous voulons aussi une unité de transformation et un magasin de stockage ", ont déclaré les femmes de cette coopérative orientée dans la production maraîchère pour subvenir aux besoins de leurs familles.

La députée Oulimata Sidibé, s'est également rendue au village de Boutoute, où elle a visité les jardins du GIE Udia Tessito, spécialisé dans la transformation de produits locaux. Sa présidente, Bineta Dramé, s'est réjouie de cette visite. "Nous sommes très contentes de recevoir la députée en ce jour du 8 mars. J'encourage les femmes à travailler et je suis prête à dispenser des formations à toutes celles qui le souhaitent ", a-t-elle déclaré.

Mme Sidibé a assuré qu'elle porterait ces préoccupations auprès des autorités compétentes, notamment pour faciliter l'accès aux intrants agricoles et renforcer l'accompagnement des femmes en unités de transformation.

Elle a également appelé à un soutien accru aux initiatives féminines et à la formation des femmes dans la transformation moderne de produits locaux, rappelant que la Casamance dispose d'un fort potentiel agricole et agroalimentaire. "Pour développer notre pays, il faut accompagner les femmes qui travaillent dans les champs et dans les unités de transformation. Elles méritent un appui réel ", a-t-elle soutenu, au terme de sa visite effectuée dans les jardins des jeunes de Soucoupapaye, un quartier périphérique de Ziguinchor.