Sénégal: 8 mars - Rôle et responsabilité des femmes dans l'éducation des enfants au menu à Bakel

Bakel — Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a organisé, dimanche, à Bakel (est) une journée de réflexion et d'échanges sur le rôle et la responsabilité des femmes dans l'éducation des enfants, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, a constaté l'APS.

Des autorités territoriales, de chefs de service, des "bajenu gox" , ainsi que des responsables du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités ont, entre autres, pris part à cette rencontre présidée par le préfet du département de Bakel, Daouda Sène. Animant un panel sur le thème : "Rôle et responsabilité des femmes dans l'éducation des enfants", Aminata Camara, présidente départementale du réseau des femmes enseignantes, a rappelé la "place importante" que la femme occupe dans la société et l'éducation des enfants.

"L'éducation de l'enfant commence dès sa naissance et la femme en tant que mère y occupe une place importante. C'est la première personne à lui apprendre le respect d'autrui ainsi que les valeurs de la société", a-t-elle soutenu.

Selon elle, l'éducation permet à l'enfant de développer son plein potentiel, sortir de la pauvreté, et avoir une bonne conduite dans la vie. "La femme par ses conseils, son amour et son accompagnement quotidien, contribue à modeler la personnalité de l'enfant", a indiqué Mme Camara. Elle a souligné que les mécanismes traditionnels d'éducation en milieu soninké comme les "makhamban kompe", un cadre d'éducation des jeunes au respect de l'autre, de l'intégrité physique, de l'honneur familial et des valeurs éthiques sont rigoureusement appliqués, à ce jour.

"Malheureusement avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on note une démission ou une perte de l'autorité parentale", a-t-elle déploré, invitant les femmes à "ne pas céder à l'influence extérieure qui cherche à éloigner nos enfants de nos valeurs ". Les participants ont également mis à profit cette cérémonie pour sensibiliser contre les violences basées sur le genre et inviter les femmes à l'abandon des mutilations génitales féminines, à l'origine de certaines complications chez les filles.