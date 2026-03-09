Sénégal: Technicienne de surface à Touba, Atta Mbaye plaide pour un soutien aux femmes exerçant ce métier pénible mais utile

Touba — Balai à la main, Atta Mbaye, technicienne de surface à la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), s'active quotidiennement à balayer les artères de Touba. Avec ses collègues, elle fait partie du dispositif de la SONAGED, qui assure la propreté des points stratégiques de la cité religieuse.

Originaire de Djoloféne, un village de la commune de Kahel, dans le département de Mbacké, Atta Mbaye, exerce son métier avec détermination et fierté, plaidant pour un soutien aux femmes exerçant ces métiers souvent pénibles mais essentiels au bien-être des populations. "Mon travail, est avant un tout un moyen pour moi de gagner dignement ma vie. Il n'y a pas de sot métier. Le plus important, c'est de gagner sa vie dignement", a-t-elle dit, soulignant que "l'essentiel réside dans la valeur du travail qu'on effectue".

"Ce travail me permet de subvenir à mes besoins et ceux de ma famille, mais aussi de contribuer à la propreté des rues de la ville sainte de Touba. C'est ce qui compte le plus pour moi, en tant que mouride", a-t-elle encore commenté. Au début de son engagement dans les équipes de la SONAGED, Atta Mbaye, quittait chaque matin son village de Djoloféne pour se rendre à Touba, où elle devait prendre son service à 8 heures. Au fil du temps, les contraintes et tracasseries routières de ce trajet quotidien l'ont toutefois amenée à se rapprocher de son lieu de travail, en s'installant dans la ville de Mbacké distante de 9 kilomètres de Touba, par la route.

"Aujourd'hui, je prends chaque jour un véhicule qui quitte Mbacké pour venir travailler à Touba jusqu'à 14 heures avant de rentrer", dit-t-elle. Sur le terrain, elle fait partie de l'équipe chargée du nettoiement et du désensablement de la route des + 28+, de la commune de Touba.

Un travail exigeant nécessitant organisation et solidarité entre collègues

"Ce travail n'est pas facile, mais nous nous sommes bien organisés pour le mener correctement en toute sécurité", a-t-elle expliqué. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, Atta Mbaye et ses collègues, ont tenu à marquer l'événement dans une ambiance conviviale, malgré les exigences de leur activité.

Elle a lancé un appel aux jeunes, en particulier aux femmes, à faire preuve de courage et de persévérance dans le travail. "Je demande aux jeunes de ma génération de se surpasser au travail", dit-elle, plaidant également pour davantage de soutien aux femmes exerçant ces métiers souvent pénibles mais essentiels au bien-être des populations.