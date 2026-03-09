Ile Maurice: Le gouvernement veut sanctionner la «road rage»

Le gouvernement veut agir contre les comportements agressifs sur les routes. Le vendredi 6 mars, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi pour punir les incidents de road rage, dans le cadre d'une modification de la Road Traffic Act. Cette décision arrive alors que les agressions entre conducteurs se multiplient, ce qui inquiète pour la sécurité sur nos routes.

Des instructions ont été transmises au bureau de l'Attorney General afin d'inclure explicitement les incidents de rage au volant dans ce projet de loi. Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed souhaite renforcer la discipline et le respect sur nos routes.

La road rage peut se manifester de plusieurs façons : insultes, intimidations, courses dangereuses entre véhicules ou bagarres entre conducteurs. Ces comportements mettent en danger non seulement les personnes impliquées, mais aussi d'autres usagers de la route. L'introduction d'un cadre légal spécifique permettra aux autorités de mieux identifier et sanctionner ces comportements.

En parallèle, le ministère des Transports prévoit une enquête nationale sur le civisme et le comportement des usagers de la route. Cette étude sera réalisée avec Cerebro Ltd et Etiquette Africa, une organisation qui promeut le respect et le civisme dans l'espace public. L'objectif est de recueillir les expériences et avis des automobilistes, piétons et usagers des transports publics.

L'enquête permettra de mesurer le civisme sur nos routes et de repérer les situations qui peuvent provoquer des conflits entre usagers. Elle étudiera aussi les réactions des gens lors d'accidents ou de tensions sur la route. Les résultats aideront les autorités à mieux orienter les politiques publiques, que ce soit à travers des campagnes de sensibilisation, des réformes de la réglementation ou des améliorations des infrastructures routières.