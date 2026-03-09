Ile Maurice: Paul Bérenger - «La nomination de Megh Pillay sur le board d'Air Mauritius ne changera rien»

Le leader du MMM, Paul Bérenger a tenu une conférence de presse hier après le comité central du parti à Rose-Hill.

Le Deputy Prime Minister (DPM) a tout d'abord abordé la guerre opposant les États-Unis, Israël et l'Iran, qui s'est étendue au Moyen-Orient, et son impact sur Maurice: «Cela aura un impact sur les Rs 10 milliards que nous aurions gagnées dans le prochain budget.» Il a expliqué que le coût du carburant a pris l'ascenseur : «Le pire est à venir. La région se trouve dans une situation terrible.»

Il a souligné un «double danger» qui menace le pays : d'un côté, le «downgrading» de Moody's dans un contexte économique qu'il qualifie de très grave, et de l'autre, un «blacklisting» par les organisations internationales qui surveillent le secteur financier, la Financial Action Task Force et sa branche régionale, l'Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group. Pour Paul Bérenger, une réévaluation négative des deux institutions serait «dramatique pour l'île Maurice».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le DPM a indiqué ne pas vouloir provoquer de remus politiques au moment où un chef d'État - le président des Seychelles - doit être en visite à Maurice. Mais après le 12 mars, a-t-il prévenu, des décisions difficiles pourraient être prises. «Après le 12 mars, moi, leader du MMM, j'aurai beaucoup de choses à dire et à éclaircir - des choses que je n'ai pas pu dire ni éclaircir parce que je suis au gouvernement.» Discussions entre partenaire ou énième départ imminent ?

Concernant le dossier des Chagos, Paul Bérenger s'est montré direct : «Nou dan enn bez.» Il a expliqué que Maurice pensait que l'accord signé avec les Britanniques il y a plusieurs mois, et qui reconnaît la souveraineté de Maurice sur l'ensemble de l'archipel, serait ratifié par la House of Lords. «Li inkiet nou bokou. Nou pa kontan. Me nou pe kontinie swiv la sitiasion», a-t-il déclaré.

Il a également précisé que les «legal avenues» évoquées par le Premier ministre signifiaient que Maurice étudie la possibilité de retourner devant la Cour internationale de justice l'International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), ou devant toute autre instance compétente, et non pas que Maurice allait poursuivre directement la Grande-Bretagne.

Abordant la situation de la drogue, Paul Bérenger a exprimé sa satisfaction face aux développements: «National Agency for Drug Control (NADC) pe fer so travay. Pou ena bann developman dan les zour a venir. An mem tan, nou satisfe ki ena enn nouvo sef l'ADSU ki finn nome.» Il a exprimé son souhait à ce que ce dernier obtienne le plus haut grade possible dans la force policière, ce qui permettrait à l'ADSU d'opérer pleinement, aux côtés de la NADC.

S'agissant de la réforme électorale, le DPM a indiqué que la question a été abordée lors de la dernière réunion du Conseil des ministres et que le Premier ministre devrait présenter un «cabinet paper» dans les plus brefs délais. Au sujet d'Air Mauritius, Paul Bérenger s'est montré plus critique, notamment concernant la nomination de Megh Pillay au board de la compagnie nationale. «Sa pa pou sanz nanye», a-t-il lancé. Il a ajouté qu'il s'exprimera plus longuement sur Air Mauritius après le 12 mars.

Concernant le port, Paul Bérenger a salué le «travail formidable» accompli par le comité inter-ministériel qu'il a présidé, et a souligné l'aide précieuse du ministre Reza Uteem. Il a indiqué que le Conseil des ministres a approuvé les recommandations, précisant que Maurice ira de l'avant pour consulter deux compagnies maritimes internationales qui effectuent le plus de transbordement : Maersk et Mediterranean Shipping Company.

À une question sur une éventuelle privatisation du port, Paul Bérenger est catégorique : «Il n'y a aucune privatisation. Les deux compagnies seront actionnaires de la Cargo Handling Corporation à hauteur de 40 %. Le gouvernement reste majoritaire avec 60 %.» Ces compagnies, selon Paul Bérenger, apporteront du trafic, du savoir-faire et des équipements : «Aujourd'hui, notre port est en difficulté faute de grues suffisantes.» Pour le DPM, le développement du port est crucial : «C'est une question de vie ou de mort pour notre port.»

Enfin, concernant l'introduction du Kreol Morisien au Parlement, Paul Bérenger a indiqué que la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a accompli son travail : «Nous avons un rapport préliminaire. Nous attendons une réunion avec le PM à ce sujet.» Paul Bérenger a également commenté la révocation de José Arunasalom.