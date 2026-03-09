Afrique du Sud: A Durban, les très coûteuses statues de Mandela et Tambo font grincer des dents

En Afrique du Sud, deux statues sèment la discorde au sein de la ville de Durban, sur la côte est du pays. Ces représentations des pères de la nation arc-en-ciel, Nelson Mandela et Oliver Tambo, ont été inaugurées cette semaine. Mais leur coût fait grincer des dents, alors que la ville voit ses infrastructures se détériorer et ne parvient pas à répondre aux besoins de ses habitants.

Les deux statues mesurent 9 mètres de haut et auront coûté à la municipalité plus d'un million d'euros. Près du stade de Durban, dans l'est de l'Afrique du Sud, les sourires de Nelson Mandela et d'Oliver Tambo accueillent désormais les passants sur le front de mer.

Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la dépense se justifie, afin de préserver leur mémoire. « Des monuments de cette nature sont importants pour sauvegarder notre histoire et notre patrimoine, a-t-il expliqué. Ils ancrent la mémoire collective d'une nation. Ils permettent aussi d'affirmer publiquement les valeurs que ces deux dirigeants ont incarnées. »

Des dépenses onéreuses dénoncées par certains habitants

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La ville, gouvernée par une coalition menée par l'ANC (Congrès national africain), espère aussi attirer davantage de touristes, curieux de voir ces statues. Mais elles sont également source de mécontentement, alors que les pouvoirs publics peinent, dans le même temps, à fournir des services de base.

« Il n'y a pas besoin de statues pour faire venir les gens ici, il faut surtout réparer ce qui ne fonctionne plus, estime Rose Cortes, qui fait partie d'un mouvement de contestation des contribuables locaux (ERPM). Les égouts se déversent dans nos rivières et notre océan. Très régulièrement, beaucoup de résidents connaissent aussi des coupures d'eau et d'électricité. Donc ce genre de dépenses est insultant, pas seulement pour nous mais également pour l'héritage laissé par ces héros. »

Plusieurs partis politiques ont également critiqué l'ANC pour ces dépenses, considérées comme un gaspillage de ressources face aux problèmes plus urgents.