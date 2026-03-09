Congo-Brazzaville: Présidentielle - Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, candidat pour la cinquième fois

Au Congo-Brazzaville, la campagne se poursuit avant la présidentielle de dimanche 15 mars. Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, dirigeant du parti d'opposition la Chaîne est candidat pour une cinquième présidentielle depuis 2002. Il fait partie des sept candidats qui vont solliciter les voix des Congolais, il sera notamment opposé au président sortant Denis Sassou Nguesso, 82 ans dont plus de 40 ans cumulés à la tête du pays. Cette fois-ci, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou espère gagner pour donner un nouveau souffle au Congo-Brazzaville. Il sera également opposé à Anguios Nguangui Engambé, Dave Mafoula, Destin Davet, Mabio Mavoungou Zinga, et Vivien Romain Manangou.

Depuis pratiquement dix jours, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, bat campagne dans les régions sud du Congo-Brazzaville, Cet économiste et ancien cadre de banque aura 74 ans en octobre prochain. Ancien membre de l'UPADS, il a fini par quitter la première formation d'opposition. Il siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale, comme député de Sibiti, (sud-ouest), et veut diriger le pays, avec un slogan : « gouverner autrement ».

« Un pays très endetté »

« Vous connaissez la situation actuelle que traverse le Congo un pays très endetté, où il y a avec beaucoup de grèves, ici et là. Un pays avec une économie bancale, parce qu'elle s'appuie essentiellement sur le pétrole. Apparemment, les hommes politiques font plus de promesses que de réalisations. Donc, pour nous, gouverner autrement, veut dire diversifier l'économie », explique-t-il.

« Transparence »

L'économie et la question de la dette sont au coeur de son programme En 2025, la dette publique du Congo s'élève à 74% du produit intérieur brut (PIB). Joseph Kignoumbi Kia Mboungou plaide pour une nouvelle organisation des élections : « Il faut qu'on mettre en place un vrai système électoral, pour que ça garantisse la régularité et la transparence. C'est-à-dire mettre en place la biométrie pour qu'il n'y ait pas de contestations futures ». En quatre participations, Joqseph Kignoumbi Kia Mboungou a obtenu son meilleur résultat, soit 7,54% des voix lors de la présidentielle de 2009.