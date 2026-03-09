Cote d'Ivoire: Obsèques de Catherine Tchagba - Le pays exprime sa solidarité au ministre-conseiller Laurent Tchagba

La Côte d'Ivoire tout entière s'est mobilisée pour entourer de compassion le ministre-conseiller à la Présidence de la République, Laurent Tchagba, durement éprouvé par la disparition de son épouse, Mme Catherine Tchagba.

Du dimanche 1er au dimanche 8 mars 2026, une vague de solidarité, profonde et sincère, s'est manifestée autour de la famille éplorée, traduisant l'ampleur de l'émotion suscitée par cette perte. Au domicile familial des Deux-Plateaux Vallon, derrière la pharmacie Sainte-Cécile, les premiers témoignages de soutien ont afflué du 1er au 3 mars. Parents, amis, proches collaborateurs, anonymes et figures de la vie publique s'y sont succédé pour exprimer leurs condoléances.

La chaîne de solidarité s'est poursuivie les 4 et 5 mars à la résidence familiale de Marcory, située non loin de la clinique Farah, avant de se prolonger les 6, 7 et 8 mars sur la place publique du village d'Abidjan-Agban, dans la commune d'Attécoubé. Partout, la même ferveur, la même compassion et la même volonté d'accompagner la famille dans cette épreuve.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Présidence de la République, les présidents d'institutions, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, les ministres d'État ainsi que de nombreux membres du gouvernement ont tenu à se déplacer pour témoigner leur soutien au ministre-conseiller. Au nom des institutions, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a adressé des paroles de réconfort empreintes de foi et d'espérance, invitant la famille à puiser dans la solidarité et la prière la force de surmonter cette douloureuse épreuve.

La grande famille politique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), dont est issu Laurent Tchagba, s'est également fortement mobilisée. En mission hors du pays, le président du directoire du RHDP, Gilbert Koné Kafana, a dépêché une délégation conduite par Issoufou Coulibaly pour porter le message de solidarité du parti au ministre et à ses proches.

Dans la commune de Marcory, la délégation départementale du parti au pouvoir, ainsi que les militants qui ont porté Laurent Tchagba à l'Assemblée nationale, se sont particulièrement illustrés par leur présence constante aux côtés de leur député, témoignant d'une fidélité et d'un soutien sans faille. Au-delà du monde politique, plusieurs institutions et organisations internationales, notamment la Banque mondiale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ont tenu à manifester leur compassion à la famille endeuillée.

La grande famille des Eaux et Forêts, conduite par le ministre Assahoré Konan Jacques, successeur de Laurent Tchagba à la tête de ce département, s'est également fortement mobilisée pour partager la peine de la famille. Dans la même dynamique de solidarité, le Premier ministre Robert Beugré Mambé, après une première visite en sa qualité de chef du gouvernement, est revenu à la tête d'une importante délégation de cadres Atchan pour exprimer leur compassion. Les villages Atchan et Akyé ont, eux aussi, répondu massivement présents.

Après cette phase de condoléances, le recueillement se poursuivra avec plusieurs veillées de prière. La première se tiendra le mardi 10 mars à l'église méthodiste d'Abidjan-Agban. Elle sera suivie, le mercredi 11 mars, d'une autre veillée à l'église catholique Sainte-Cécile des Deux-Plateaux, puis, le jeudi 12 mars, d'une veillée animée par la chorale de l'église harriste du village de Bidjanté, au domicile familial d'Abidjan-Agban. Mme Catherine Tchagba sera inhumée le samedi 14 mars 2026 au cimetière de Williamsville, conformément au programme établi par la famille.