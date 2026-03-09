Cote d'Ivoire: JIF 2026 - Le RANDAP mobilise des femmes leaders pour inspirer l'engagement et l'autonomisation

À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme (JIF), commémorée chaque 8 mars à travers le monde, le Réseau des Anciennes du Collège Notre Dame du Plateau (RANDAP) s'est joint à l'élan mondial de promotion de l'égalité des sexes et de valorisation du rôle des femmes dans la société.

Dans le cadre de ses activités inscrites au programme 2026, le RANDAP a organisé, le samedi 7 mars, à l'espace Villa Bartimé de Cocody-Bonoumin, un panel d'échanges de haut niveau réunissant plusieurs expertes et personnalités engagées sur les questions de leadership féminin et d'autonomisation des femmes. Cette rencontre visait notamment à sensibiliser sur les droits des femmes et leur impact dans la société, à favoriser le partage d'expériences entre participantes, mais également à contribuer à la promotion de l'autonomisation féminine.

Un panel de haut niveau pour promouvoir le leadership féminin

La cérémonie a débuté par l'intervention de la présidente du comité d'organisation et vice-présidente du RANDAP, Mme Ballo Quamie Charlotte, également responsable du projet. Elle a souligné la portée de cette initiative portée par les anciennes du Collège Notre Dame du Plateau.

« Lorsque nous avons imaginé ce panel pour la Journée internationale des droits des femmes, notre ambition était claire : transformer nos réflexions en actions. En tant qu'anciennes de Notre Dame, nous avons été formées pour être des piliers de la société. Ce panel est l'expression de notre responsabilité envers nos sœurs et les générations futures », a-t-elle déclaré, précisant que l'objectif était d'apporter des réponses concrètes aux défis auxquels les femmes sont confrontées.

Des réflexions autour de l'engagement, du genre et de l'équilibre de vie

Le premier panel a été animé par Mme Coulibaly Aphing Kouassi Christiane, ingénieure en marketing communication et coach certifiée, autour du thème : « Donner de la voix aux femmes : entre engagement social et influence par l'image ». Elle a plaidé pour une meilleure intégration de l'approche genre dans les politiques publiques, estimant que les femmes disposent d'un potentiel réel pour transformer positivement la société.

Intervenant sur le thème « Genre, leadership et transformation sociale : bâtir une Côte d'Ivoire plus équitable », Mme Sonia Aka Gagbé, cadre à la CGRAE, experte en genre et développement et productrice de cinéma, a pour sa part insisté sur la nécessité d'agir pour un meilleur positionnement des femmes dans la société.

Le second panel a été animé par le coach Jean François Youman, master coach éthique, autour du thème : « Femmes : comment harmoniser succès professionnel et équilibre de vie, le nouveau défi de l'excellence ». Il a mis l'accent sur l'importance de définir ses priorités et de préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. « L'équilibre est une question transversale. Il faut savoir définir ce qui compte réellement, et la famille reste essentielle », a-t-il affirmé.

La présidente du RANDAP, Jeanne d'Arc Gbadié, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la volonté du réseau de contribuer au développement personnel des femmes et de promouvoir des valeurs favorables à leur autonomisation.

Le RANDAP Expo Brunch 2026 annoncé pour soutenir l'entrepreneuriat féminin

Profitant de cette tribune, le réseau a également procédé au lancement officiel de la deuxième édition du RANDAP Expo Brunch, prévue les 2 et 3 mai prochains autour du thème : « Soutenir l'entrepreneuriat pour une autonomisation financière ». Cet événement ambitionne d'offrir aux entrepreneurs, entreprises et start-up un cadre propice à la promotion de leurs produits et services, tout en favorisant les opportunités d'affaires.

Les échanges riches et constructifs ont permis aux participantes de bénéficier de conseils pratiques et de nouvelles perspectives, les encourageant à jouer pleinement leur rôle dans la transformation de la société à travers le leadership et la solidarité. Moment symbolique de cette célébration, une rupture collective de jeûne a réuni les communautés chrétienne et musulmane, illustrant un message fort d'unité dans un contexte marqué par la concomitance du Ramadan et du carême chrétien.

À travers cette initiative, le RANDAP réaffirme son engagement à promouvoir les droits des femmes et à faire de chacune d'elles une actrice clé du développement de la société ivoirienne. Par ailleurs, dans son programme d'activités pour l'année 2026, le réseau prévoit également l'organisation d'un dîner des alumni ainsi que l'« Arbre de Noël by RANDAP ».