Addis-Abeba — Les initiatives communautaires menées en Éthiopie dans les domaines de la protection de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique sont désormais considérées comme un exemple inspirant pour les pays d'Afrique de l'Est, selon le Fonds pour l'environnement mondial (FEM).

Lors d'un entretien accordé à ENA à Addis-Abeba, Jonky Tenou, spécialiste principal de l'environnement et coordinateur du FEM pour l'Afrique, a indiqué que les programmes environnementaux basés sur la participation des communautés en Éthiopie offrent des solutions concrètes pouvant servir de référence pour d'autres pays de la région.

Il a expliqué que ces résultats constituent une base importante pour la prochaine phase de financement du FEM, connue sous le nom de FEM-9, dont les nouvelles allocations devraient être confirmées à partir de juillet prochain.

Ces déclarations ont été faites à l'issue d'un atelier régional de quatre jours organisé par le FEM et réunissant des représentants de 14 pays d'Afrique de l'Est.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rencontre a permis d'échanger sur le financement climatique, la coopération environnementale et les stratégies de développement durable dans la région.

Au cours de cet atelier, les participants ont également effectué des visites de terrain sur des projets soutenus par le FEM, où ils ont pu constater comment la gestion durable de l'environnement contribue à améliorer les moyens de subsistance des populations locales tout en renforçant leur résilience face aux changements climatiques.

Les délégués ont notamment observé des initiatives communautaires visant à moderniser la production de miel, ainsi que des projets liés à la transformation de l'injera et à des boulangeries communautaires utilisant des cultures locales pour améliorer la sécurité alimentaire et soutenir l'économie rurale.

Selon Jonky Tenou, les résultats obtenus sur le terrain témoignent d'une transformation significative des conditions de vie des communautés locales, saluant l'engagement et l'efficacité des projets mis en oeuvre en Éthiopie.

Au cours des 35 dernières années, le FEM a accordé environ 148 millions de dollars de subventions pour soutenir 32 projets en Éthiopie, mobilisant près de 970 millions de dollars supplémentaires de cofinancement provenant de partenaires de développement. Actuellement, 22 projets sont en cours dans le pays.

Le coordinateur a toutefois rappelé que le changement climatique demeure un défi majeur pour l'Afrique et nécessite à la fois des mesures d'atténuation et d'adaptation.

Le FEM soutient les pays à travers des financements visant à réduire les émissions de carbone et à renforcer leur capacité d'adaptation aux impacts climatiques.

Il a également souligné que le financement international seul ne suffira pas à répondre aux besoins croissants du continent, appelant à une plus grande participation du secteur privé et à l'utilisation de mécanismes de financement mixte pour soutenir les solutions climatiques.

De son côté, Mansur Desse, point focal opérationnel du FEM au ministère éthiopien de la Planification et du Développement, a affirmé que l'engagement de l'Éthiopie à appliquer les accords internationaux sur le climat produit déjà des résultats positifs en matière de développement.

Il a ajouté que les projets présentés lors de l'atelier illustrent l'expérience pratique du pays, qui pourrait servir de référence pour d'autres nations d'Afrique de l'Est dans leurs efforts de développement durable.