Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à Dire Dawa où il a été chaleureusement accueilli

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé cet après-midi à Dire Dawa, accompagné de la Première dame Zinash Tayachew, où ils ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales à l'aéroport.

La ville, souvent appelée la « Reine du Désert », a réservé une réception officielle au chef du gouvernement afin de lui souhaiter la bienvenue et de mettre en valeur son riche patrimoine historique et culturel.

Dans un communiqué, le Bureau du Premier ministre a indiqué que le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew ont reçu un accueil solennel à l'aéroport de Dire Dawa lors de leur arrivée dans cette ville emblématique.