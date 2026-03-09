Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à Dire Dawa où il a été chaleureusement accueilli

8 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé cet après-midi à Dire Dawa, accompagné de la Première dame Zinash Tayachew, où ils ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales à l'aéroport.

La ville, souvent appelée la « Reine du Désert », a réservé une réception officielle au chef du gouvernement afin de lui souhaiter la bienvenue et de mettre en valeur son riche patrimoine historique et culturel.

Dans un communiqué, le Bureau du Premier ministre a indiqué que le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew ont reçu un accueil solennel à l'aéroport de Dire Dawa lors de leur arrivée dans cette ville emblématique.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.