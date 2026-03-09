Afrique de l'Est: L'IGAD salue le leadership des femmes dans la région

Addis-Abeba — À l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a mis à l'honneur la contribution remarquable des femmes d'Afrique de l'Est, saluant leur résilience, leur leadership et leurs nombreuses réalisations.

Dans un message publié sur la plateforme X, l'organisation régionale a souligné le rôle déterminant que jouent les femmes dans la promotion de la paix, du développement économique et du progrès social au sein de ses États membres.

Selon l'IGAD, les femmes participent activement à de nombreux domaines, notamment la consolidation de la paix, la croissance économique, la résilience des communautés et le renforcement de la coopération régionale.

L'organisation a insisté sur le fait que l'autonomisation des femmes reste un élément clé pour assurer la stabilité et le développement durable dans la région.

Sous la direction de son secrétaire exécutif, Workneh Gebeyehu, l'IGAD a lancé plusieurs initiatives visant à renforcer la participation des femmes dans les processus décisionnels régionaux.

Parmi ces initiatives figurent la mise en place de forums régionaux réunissant des femmes leaders, expertes et responsables politiques autour de thématiques majeures telles que la paix et la sécurité, l'agriculture, la sécurité numérique, l'intelligence artificielle et la gouvernance foncière.

Ces plateformes favorisent l'échange d'idées, l'influence sur les politiques publiques et l'élargissement des opportunités de leadership pour les femmes dans la région.

L'organisation a également mis en avant la mise en oeuvre de sa stratégie pour l'égalité des sexes, un cadre destiné à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la pleine participation des femmes aux programmes de développement régional.

Cette stratégie vise notamment à renforcer la représentation politique des femmes, améliorer leurs perspectives économiques et valoriser leur rôle dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

Créée en 1996, l'IGAD regroupe huit pays de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est -- Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Djibouti, Soudan, Soudan du Sud et Érythrée -- et oeuvre à promouvoir la coopération régionale en matière de développement, de sécurité et de durabilité environnementale.

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'organisation a réaffirmé sa volonté de continuer à soutenir le leadership féminin et à renforcer la participation des femmes dans l'élaboration des politiques et des initiatives qui façonneront l'avenir de l'Afrique de l'Est.