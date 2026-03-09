Cote d'Ivoire: JIF 2026 - Alassane Ouattara rend hommage aux femmes ivoiriennes et réaffirme son engagement pour l'égalité

À l'instar de nombreux pays à travers le monde, la Côte d'Ivoire célèbre ce 8 mars 2026 la Journée internationale des droits des femmes, une date consacrée à la promotion de l'égalité des genres et à la reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans le développement des sociétés. Pour cette édition, le thème national retenu est : « Justice pour toutes : agir pour les femmes et les filles en Côte d'Ivoire », un appel à renforcer l'accès effectif des femmes et des jeunes filles à leurs droits et à la justice.

À cette occasion, le Président de la République, Alassane Ouattara, a rendu un vibrant hommage aux femmes ivoiriennes pour leur contribution au progrès du pays. Dans un message à l'occasion de cette célébration, le Chef de l'État a salué leur rôle déterminant dans la construction de la nation.

« En cette Journée internationale des droits des Femmes, je salue la contribution déterminante de nos soeurs et de nos filles au développement de notre Nation », a déclaré le Président Ouattara. Il a également réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les efforts visant à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes, conformément aux principes consacrés par la Constitution ivoirienne.

Selon lui, les politiques publiques continueront de promouvoir la protection des femmes et leur pleine participation à la vie économique, sociale et politique du pays. « Nous poursuivrons nos efforts afin que le principe d'égalité, consacré par notre Constitution, garantisse la protection des Femmes et leur pleine participation à la vie économique, sociale et politique de notre pays », a-t-il insisté.

La Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, constitue une tribune mondiale de sensibilisation et de mobilisation pour l'égalité des sexes et la défense des droits des femmes. Elle vise également à lever les obstacles qui entravent l'accès équitable à la justice, à l'éducation, à l'emploi et à la participation aux instances de décision.

En Côte d'Ivoire, la célébration de cette journée donne lieu à diverses activités : conférences, panels, campagnes de sensibilisation et actions communautaires destinées à promouvoir les droits des femmes et à lutter contre les violences basées sur le genre.

À travers le thème de cette année, les autorités ivoiriennes et leurs partenaires ont rappelé que la justice et l'égalité des chances constituent des leviers essentiels pour l'autonomisation des femmes et le développement durable du pays. Un engagement qui, selon le Chef de l'État, doit mobiliser l'ensemble des acteurs de la société pour construire une nation plus juste et inclusive.