Cote d'Ivoire: Etablissement de la CNI - Le député-maire de Brobo lance une opération spéciale pour 400 villages

Le député-maire de Brobo, Louis Kouakou Habonouan, a lancé une opération spéciale d'identification destinée à faciliter l'établissement de la Carte nationale d'identité (CNI) pour les habitants de près de 400 villages des cantons Ahaly, Faafouè, Sah, Dohoun, N'dranouan, Fari et Pépressou.

La cérémonie officielle s'est tenue le 7 mars 2026, à la place DKG de Brobo, en collaboration avec la direction régionale de l'Oneci, lors d'un rassemblement d'hommage et d'échanges de voeux entre l'élu et les populations du département. En présence des autorités traditionnelles, le maire a indiqué que cette initiative répond au constat préoccupant de l'absence de pièces d'identité chez de nombreux habitants. L'opération débutera le 9 mars 2026 dans les localités de Brobo, Mamini et Bounda, avant de s'étendre à l'ensemble des villages, et se prolongera jusqu'à la mi 2028.

Les premières équipes seront installées au foyer polyvalent de Brobo, avec un dispositif administratif et judiciaire renforcé, notamment grâce à un partenariat avec le procureur de la République de Bouaké, afin d'accélérer le traitement des documents requis, désormais accessibles dès cinq ans. Le député-maire a insisté sur le caractère non électoral de cette démarche, rappelant qu'un développement authentiquement humain nécessite que chaque citoyen soit dûment identifié.

Par ailleurs, il a doté la commune de nouveaux équipements de salubrité pour intensifier les opérations de nettoyage et réaffirmer son engagement pour une ville plus propre. Au nom des populations, Nana N'guessan Bernard a exprimé une profonde gratitude pour les actions menées : reprofilage de 70 km de voirie, électrification, autonomisation des femmes, insertion des jeunes et amélioration générale des conditions de vie.

Le président du conseil d'administration de l'ONEP a également salué une initiative qui s'inscrit dans la dynamique d'encadrement du V Baoulé, visant à faire des populations rurales de véritables acteurs du développement local. Les habitants ont enfin renouvelé leur confiance au maire Habonouan, tout en réaffirmant leur soutien face aux défis encore à relever.