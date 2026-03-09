Congo-Kinshasa: Trésor Lualua veut alerter sur l'état du football chez les jeunes au pays

Alors que les élections des dirigeants des différentes ligues de la Fecofa ont été repoussées à début avril, les candidats continuent de faire campagne. Trésor Lualua, ancien capitaine des Léopards, s'est présenté pour la présidence de la Ligue nationale de football des jeunes (LINAFJ) face au président historique, Zéphyr Kanyinda. Il veut tirer la sonnette d'alarme sur l'état du football chez les catégories de jeunes en RDC.

Trésor Lualua veut faire parler son expérience. Ses cinq passées en RDC, après ses 22 ans de carrière en tant que joueur de football professionnel passé par Newcastle et l'Olympiakos, ont éveillé en lui un sentiment de révolte. « J'ai été à Boende, Kisanani, Tshikapa, j'ai vraiment tourné. Et c'est là où j'ai vu que notre football souffre vraiment, que les jeunes étaient abandonnés », lance-t-il.

Du haut de ses 31 sélections chez les Léopards, l'ancien international a pris pour modèle certains pays africains pour tracer la feuille de route de son action pour la jeunesse congolaise : « Quand je vois nos frères sénégalais, les Ivoiriens, les Marocains, on voit l'équipe de jeunes progresser. Et nous, il n'y a pas même des locaux pour l'équipe A, il n'y a pas de terrain. Il est temps maintenant, il faut changer tout ça. »

Un duel contre un président déjà bien installé

Son projet est soutenu par plusieurs légendes du football en RDC, parmi lesquelles Ndaye Mulamba, meilleur buteur de l'histoire sur une édition de la CAN, ou encore Trésor Mputu, vainqueur du CHAN en 2009. Ce dernier fait campagne pour son candidat et appelle ceux qui « aiment le football » à soutenir « un fils du pays et l'une des légendes des Léopards pour le bien de notre football ».

D'autres anciennes gloires figurent parmi les soutiens de la candidature adverse, celle de Zéphyr Kanyinda, candidat à sa réélection pour la deuxième fois. Un autre ancien international, Santos Mutubile, a lui pris publiquement la parole pour prendre position contre la candidature de Trésor Lualua. La lutte pour la présidence sera d'autant plus tendue que le contexte n'aide pas.

Alors que la Fecofa (Fédération congolaise de football) est sous la tutelle de la Fifa (Fédération internationale de football) depuis 2023 et qu'elle cherche à se restructurer, les élections des présidents de ligue, prévues du 9 au 11 mars, ont été reportées du 6 au 8 avril. Soit juste avant le vote pour la présidence de la fédération. Début avril sera chaud pour le football congolais.