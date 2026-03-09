Soudan: Le président de CST rencontre le chef du Conseil du réveil révolutionnaire

8 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté transitoire et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré aujourd'hui le chef du Conseil du réveil révolutionnaire, Musa Hilal, en présence du gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi.

Au cours de la rencontre, le président du Conseil de souveraineté a présenté ses condoléances aux familles des martyrs de la région de Mustariha, qui ont combattu l'agression des milices et sacrifié leur vie pour l'honneur et la dignité de la nation.

La réunion a également porté sur la situation dans l'État de Nird Darfour et les violations des droits humains commises par les milices Dagalo contre les civils dans la région de Mustariha.

Al-Burhan a affirmé que les forces armées poursuivent leurs opérations jusqu'à l'éradication de la rébellion et le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans tout le pays.

Le président du Conseil de souveraineté a salué le soutien massif de la population aux Forces armées, les considérant comme le rempart de la nation, garant de sa sécurité et de sa stabilité.

