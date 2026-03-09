Soudan: Lieutenant-Général Yasser Al-Atta - La prochaine étape verra l'intégration des forces de soutien

Le Membre du Conseil de souveraineté et commandant général adjoint des forces armées, lieutenant-général Yasser Abdelrahman Al-Atta, a dit, lors de son discours aux forces stationnées, que la prochaine phase verra l'intégration des forces de soutien dans les institutions régulières (les forces armées, les forces de police, le service de renseignements généraux) conformément aux conditions et critères en vigueur pour l'adhésion à ces institutions.

Le membre du Conseil de souveraineté et commandant général adjoint a indiqué que l'intégration comprendra toutes les forces de soutien qui ont combattu au côté des forces armées dans la guerre de la dignité, sans exception, à savoir les forces conjointes, le Bouclier du Soudan, les bataillons Al-Baraa, les bataillons des révolutionnaires et la résistance populaire.

Il a souligné que les mécanismes d'intégration seront activés prochainement et que celle-ci sera immédiate, sans attendre la fixation d'autres dates.

Le membre du Conseil de souveraineté a précisé que l'État et l'institution militaire ont la responsabilité de régler la situation de ceux qui ne veulent pas rejoindre les institutions régulières en les soumettant à une formation professionnelle et en les permettant d'acquérir un métier et une profession qui les assurent des moyens de vivre décemment pour qu'ils puissent s'engager dans la société et continuer la marche de la construction de la patrie qui les attend tous.