Soudan: Accord entre le ministère des Ressources humaines et le gouvernement de la région du Darfour

8 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, Mutasim Ahmed Saleh, a annoncé un accord avec le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi, visant à coordonner les efforts de secours destinés aux personnes déplacées de la région et à leur offrir des perspectives de subsistance.

Dans un communiqué de presse publié à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur du Darfour au siège du ministère à Khartoum dimanche, le ministre a indiqué que les discussions avaient porté sur la formation des étudiants universitaires soudanais au Darfour et des personnes déplacées.

Saleh a souligné l'importance de créer des opportunités d'emploi pour les personnes déplacées et les citoyens.

Lire l'article original sur SNA.

