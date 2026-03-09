Soudan: Minawi - Les femmes sont le pilier de la résilience et le fondement de la société

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi, a affirmé que les femmes sont des partenaires essentielles dans la lutte et le processus de construction nationale, et une voix pour la vérité et la résilience face aux défis.

Dans un tweet publié à l'occasion de la Journée internationale des femmes, M. Minawi a déclaré : « Nous sommes profondément admiratifs et reconnaissants des contributions et des sacrifices des femmes dans tous les domaines. »

Minawi a adressé un message particulier aux femmes du Darfour, qui continuent d'apporter leur soutien et leur aide à leurs frères des Forces armées soudanaises, des Forces conjointes et de la Résistance populaire, malgré les difficultés liées aux déplacements, aux migrations et à l'exil, faisant preuve d'une constance et d'une foi inébranlables dans la question de la nation.

Minawi a souligné que les femmes sont la pierre angulaire de la résilience et le fondement de la société, insistant sur le fait que des efforts concertés et le soutien de la population permettront de libérer chaque parcelle de cette patrie bien-aimée et d'instaurer la paix et la dignité pour ses habitants.