Congo-Kinshasa: Le marché de Tsere inauguré pour renforcer la paix et la cohabitation entre communautés à Bunia

8 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un nouveau marché baptisé « marché de la pacification » a été remis vendredi 6 mars aux communautés locales du groupement de Tsere, situé à la périphérie sud-ouest de Bunia, en Ituri.

Construit par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), cet espace commercial vise à favoriser les échanges économiques tout en renforçant la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de cette zone longtemps marquée par les violences des groupes armés.

Un symbole du retour progressif de la stabilité

La construction de ce marché s'inscrit dans le cadre du processus de paix et de stabilisation en cours dans la province de l'Ituri, à la demande des autorités locales.

Selon Issoufu Kossikoye Moussa, chef du sous-bureau de l'OIM à Bunia, cette infrastructure constitue un pas important vers la réconciliation des communautés autrefois divisées par des conflits identitaires.

Le marché devrait ainsi devenir un lieu de rencontres et d'échanges où commerçants et habitants de différentes communautés pourront se retrouver dans un climat apaisé.

Les communautés appelées à s'approprier le projet

Du côté des bénéficiaires, la satisfaction est également palpable. Le chef du groupement de Tsere, Zamundu Batagura, estime que cette nouvelle infrastructure contribuera à renforcer les liens entre les populations locales.

Selon lui, le marché permettra non seulement de faciliter l'intégration des communautés riveraines, mais aussi de redynamiser l'économie locale après des années d'insécurité.

Il a ainsi appelé les habitants de toutes les communautés à s'approprier cet ouvrage afin qu'il devienne un véritable moteur de développement et de rapprochement social.

Pour soutenir les activités commerciales, les autorités locales indiquent que le marché de Tsere sera opérationnel trois fois par semaine, offrant aux commerçants et agriculteurs de la région un nouvel espace pour écouler leurs produits et reconstruire progressivement la vie économique locale.

