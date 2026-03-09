Togo: Le pays tire les leçons d'une expérience foncière innovante

La Millennium Challenge Corporation (MCC) a suspendu son programme au Togo comme avec les autres pays bénéficiaires.

Mais qu'on ne s'y trompe pas : le Projet de réformes foncières pour l'accroissement de la productivité agricole (LRAP) a laissé des empreintes profondes, et le gouvernement entend bien les préserver.

C'est le message fort par le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Kodjo Adédzé, à l'occasion d'une consultation des acteurs du projet.

Sur le terrain, le bilan est solide. Plus de 37% de la superficie prévue a été cartographiée. Des mécanismes innovants et participatifs de gouvernance foncière rurale ont été expérimentés avec succès : prévention des conflits, sécurisation des droits fonciers, amélioration de l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Plusieurs conflits fonciers majeurs ont trouvé des voies concrètes de résolution dans diverses localités du pays.

Au-delà des chiffres, le LRAP a surtout servi de laboratoire grandeur nature pour l'élaboration du Code foncier et domanial -- la pierre angulaire de toute la réforme du secteur.

La suspension du financement MCC ne signifie pas la fin des ambitions. Adédzé est sans ambiguïté : « Notre ambition est de construire un système foncier sécurisé, équitable et accessible au service du développement agricole, de la paix et de la prospérité de nos populations. »

Le gouvernement s'engage à poursuivre les réformes engagées, à capitaliser sur les enseignements du LRAP et à mettre en oeuvre de manière inclusive et efficace le Code foncier et domanial.

Lors de sa réunion d'août 2025, le conseil d'administration du MCC a voté la résiliation ou l'abandon du développement des programmes suivants : le Compact Togo et le Programme seuil Togo, ainsi que plusieurs autres programmes dans d'autres pays.

Le 22 avril 2025, le personnel du MCC a été informé que l'agence serait effectivement fermée, la plupart des travaux étant immédiatement suspendus.