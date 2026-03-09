Ile Maurice: «Parlons-en, parlons-en» - Chanson engagée pour dialoguer sur le rôle des femmes

L'artiste Alain Auriant présente Parlons-en, parlons-en, issu de l'album Chantons les droits humains et chanson engagée qui invite à réfléchir sur la place des femmes dans la société et la nécessité de défendre leurs droits.

Des paroles profondes qui proposent d'ouvrir un dialogue sincère autour de la dignité humaine, l'égalité et le respect. Le vidéoclip, lancé dans le cadre symbolique du 8 mars, se veut à la fois un hommage aux luttes menées par les femmes et à leurs contributions dans la société, mais aussi un appel à une prise de conscience collective.

L'artiste évoque un monde en quête de justice et appelle à la mobilisation. «Et si nous parlions des droits de la femme avant qu'il ne soit trop tard. Parlons-en, parlons-en.» Il insiste sur l'urgence d'aborder ouvertement les réalités auxquelles les femmes sont confrontées. Le projet artistique s'inscrit dans une démarche de sensibilisation d'Atelier Sa Nou Vize, engagé dans des actions sociales et éducatives à Rose-Belle et le Mouvement Forces Vives, qui oeuvre depuis des années contre la pauvreté, l'exclusion sociale et l'échec scolaire.

L'objectif est d'utiliser la musique pour éveiller les consciences et encourager un dialogue nécessaire pour la construction d'une société plus juste et inclusive. En invitant la population à «en parler», l'artiste espère contribuer à faire évoluer les mentalités et à renforcer le respect des droits des femmes dans la société mauricienne.

Ce projet a mobilisé plusieurs collaborateurs et musiciens, dont Jean Marc Constance, Phil Auriant et Rowin Naraidoo, des membres du Mouvement Forces Vives à Rose-Belle, des partenaires et organisations comme Small Step Matters, la National Human Rights Commission, la Rise for Her Rights Commission ainsi que le soutien de AA Production Co Ltd, de Miss Planet Mauritius et du label Views Records.