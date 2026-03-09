Ile Maurice: Marie Joana Maigre - Femme d'entretien, mère et battante

Sang, seringues, odeur de désinfectant, lumière blanche des microscopes... Dans les couloirs de Life Together Laboratory Services, tout doit rester propre, calme et rassurant.

Marie Joana Maigre, habitante de Vacoas, travaille souvent dans l'ombre pour que ce lieu reste accueillant. Vêtue de son uniforme blanc, cette housekeeper veille chaque jour à l'hygiène et à l'ordre, indispensables au bien-être des patients et du personnel. Mère célibataire, son parcours n'a pourtant pas été tracé d'avance.

Avant de découvrir l'entretien ménager, elle a exercé plusieurs métiers : d'abord dans un centre d'appel, puis comme caissière. Ces expériences, souvent épuisantes, l'ont poussée à chercher une voie différente. C'est alors qu'elle a trouvé sa place. «J'ai tout de suite adoré ce métier», confie-t-elle.

Détermination et amour

Pour Marie Joana, son rôle ne se limite pas à nettoyer ou ranger : le contact humain est tout aussi essentiel. Dans un environnement où patients et visiteurs peuvent être inquiets ou stressés, un mot rassurant ou un sourire peut faire une grande différence. «J'aime échanger avec les gens, communiquer avec eux. Si je peux leur apporter un petit plus dans leur journée, ça me rend fière», explique-t-elle.

En dehors du travail, Marie Joana reste avant tout une mère dévouée. Élever seule ses enfants, a demandé courage et détermination, et elle trouve sa plus grande satisfaction dans leur réussite ainsi que dans les moments simples partagés avec eux et ses petits-enfants. Ces responsabilités ne l'empêchent pas de nourrir des rêves : voyager avec sa famille ou développer un petit business autour de sa passion pour la cuisine.

Lorsqu'elle traverse des périodes difficiles, elle puise sa force dans ses enfants. «Je vis pour elles. Elles sont plus que mes enfants, ce sont aussi mes amies», confie-telle. Aujourd'hui, elle se décrit comme une battante : une femme qui a surmonté des épreuves et continue d'avancer avec courage et volonté.

Son message aux autres femmes est simple : «Rien n'est impossible. Quand on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver.» Pour Marie Joana, ce qui rend une femme unique, c'est sa capacité à rester positive et à accomplir de grandes choses avec détermination et amour.