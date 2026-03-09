Ile Maurice: Terminal 1 - Embarquement immédiat pour un voyage des sens

Attachez votre ceinture. À Trou-aux-Biches, le restaurant Terminal 1 vient de rouvrir ses portes et promet bien plus qu'un simple repas : une véritable escale gastronomique. Aux commandes, un duo complice, Sruti Paratian et Damien Payet, qui ont imaginé un lieu où cuisine, atmosphère et imagination décollent ensemble.

Damien Payet, fort de plus de vingt-trois ans d'expérience dans l'hospitalité dans le nord du pays, entre autres, veille au bon fonctionnement du restaurant et à l'expérience des passagers d'un soir. Pour lui, chaque service doit ressembler à un vol réussi : fluide, chaleureux et mémorable.

À ses côtés, la pétillante Sruti Paratian apporte une sensibilité différente. Ancienne consultante en immigration au Royaume-Uni et passionnée de cuisine, elle a été séduite par l'idée d'un restaurant inspiré de l'aviation, un clin d'oeil à l'amour des avions transmis par son père.

En cuisine, le chef Bheemul Lageshwarsingh, épaulé par le junior chef Dilan Ramsamy, orchestre une carte où les saveurs voyagent : plats généreux, touches internationales et inspirations locales. Au bar, Kreshna "Willy" Mahadoo, mixologue créatif, signe des cocktails maison qui prolongent l'escale dans une ambiance vibrante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'idée ? Transformer un dîner en aventure. Dès l'entrée, le décor et l'esprit aviation invitent les convives à embarquer pour un voyage culinaire où chaque assiette devient une destination. Sruti Paratian nous en dit plus : "The vision behind Terminal 1 was to create more than just a restaurant, but a destination where food, atmosphere and storytelling come together. Drawing inspiration from aviation, the concept invites guests to embark on a culinary journey while enjoying quality cuisine, creative cocktails and warm hospitality..."

Ce jour-là, une petite fille en tenue d'hôtesse de l'air est venue célébrer ses 12 ans à bord du restaurant. Sourire aux lèvres, Saanvika Geebun circulait entre les tables comme une vraie cheffe de cabine, rappelant que Terminal 1 n'est pas seulement un lieu où l'on mange : c'est un endroit où l'on rêve.

Alors, prêts pour le décollage ? À Terminal 1, le voyage commence dès la première bouchée.