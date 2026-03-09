Ile Maurice: Flying Dodo Brewing Company lance le Mauritius Beer Research Institute

La Flying Dodo Brewing Company a annoncé le lancement du Mauritius Beer Research Institute (MBRI), une unité dédiée à la recherche et au développement autour de la bière et des matières premières locales. Depuis 2012, la brasserie s'est fait connaître pour sa créativité en lançant une nouvelle bière chaque mois. L'objectif initial était de proposer une version locale des grands styles de bière du monde afin de faire découvrir la culture brassicole internationale aux Mauriciens.

Depuis plusieurs années, l'entreprise s'est toutefois engagée dans une nouvelle mission : trouver des alternatives locales aux matières premières importées. En effet, la production de bière repose principalement sur des ingrédients comme le malt, le houblon et la levure, qui sont généralement importés. Dans un contexte marqué par la hausse des prix et les incertitudes internationales, la recherche d'une plus grande autonomie apparaît essentielle.

C'est dans cette optique que Flying Dodo a multiplié les expérimentations avec des produits locaux tels que le manioc, le fruit à pain, le melon d'eau, les goyaves de Chine ou encore le concombre. La création du MBRI vise désormais à structurer ces recherches et à partager leurs résultats afin de contribuer au développement de l'industrie alimentaire locale.

Parmi les pistes étudiées figure notamment l'utilisation du manioc pour remplacer une partie du malt importé et du combava pour substituer partiellement le houblon. Une bière intégrant déjà ces ingrédients locaux est actuellement commercialisée, tandis que les recherches se poursuivent afin d'améliorer ses qualités gustatives.