Ile Maurice: Gaëlle Schluchter & LespriSEXY - Briser les tabous de l'éducation sexuelle

À Maurice, la sexualité reste un sujet sensible, marqué par les traditions, la religion et le silence familial. Gaëlle Schluchter (photo) a pourtant choisi d'en faire son combat. Fondatrice de LespriSEXY, première entreprise mauricienne dédiée à l'éducation affective et sexuelle, elle veut ouvrir un dialogue longtemps évité. «La sexualité concerne chacun de nous, de la naissance à la fin de la vie.»

L'aventure commence en 2018 avec «Le Jardin du bonheur», des ateliers pour enfants centrés sur les émotions, le respect et la relation à soi. Inspirée par son rôle de mère, elle y pose les bases d'une approche globale : comprendre ce qui se passe dans la tête, le cœur et le corps. Le tournant survient en 2020, lorsqu'elle rejoint le projet Horizon 2024 de la Fondation Joseph Lagesse. Confrontée aux questions directes des adolescents, elle mesure l'ampleur du manque d'informations, souvent aggravé par la pornographie, devenue source d'apprentissage pour beaucoup.

En 2023, elle s'entoure de nouveaux partenaires, dont la sexologue Zoë Rozar. L'année 2024 marque le lancement officiel de LespriSEXY, avec une équipe structurée et des ateliers destinés au public, aux entreprises et aux associations. En 2025, la plateforme sensibilise 639 personnes, organise 85 sessions et forme ses deux premiers «sexpairs».

Les ateliers, participatifs et bienveillants, offrent un espace où les questions peuvent enfin être posées. En 2026, LespriSEXY prévoit un programme annuel de sensibilisation aligné sur des thématiques mensuelles. Pour Gaëlle Schluchter, une certitude s'impose : le silence se fissure et la conversation doit désormais s'installer durablement dans la société mauricienne.