Ile Maurice: Feuilles & Fleurs - Quand la passion des plantes devient vocation

À Rivière-du-Rempart, le jardin de Nathalie Daruty de Grandpre est un espace vivant et parfumé, où chaque plante raconte une histoire et possède une utilité. Entre feuilles verdoyantes, fleurs délicates et racines médicinales, l'ancienne enseignante a tracé un nouveau chemin de vie.

Sur sa carte professionnelle figure la mention : «L'herboristerie de Nathalie - Production agricole et transformation de plantes médicinales organiques». À travers ce projet, elle cultive et transforme différentes plantes en infusions, fagots de purification, pochons de massage aux herbes, sels et sucres aromatisés, ainsi qu'en tisanes fraîches et jus naturels issus directement du jardin.

Pendant près de 15 ans, Nathalie a enseigné la géographie à la School of the North. Puis, un jour, elle ressent le besoin de changer de voie. Elle quitte l'enseignement et entreprend deux années d'études en phytothérapie afin de mieux comprendre les plantes médicinales et leurs effets sur le corps humain. Guidée par la curiosité et sa passion pour la nature, elle devient herboriste. Au début, l'activité reste très modeste. Dans son jardin, elle cultive quelques plantes médicinales, prépare des tisanes et suit parallèlement des cours en agroécologie afin d'apprendre à produire dans le respect de l'environnement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En 2019, Nathalie décide d'étendre son projet. Elle met en place une produc- tion plus structurée. Parallèlement, la pandémie de Covid-19 modifie les habitudes de consommation. Beaucoup de personnes se tournent vers des solu- tions naturelles pour prendre soin de leur santé. Progressivement, l'activité grandit. L'équipe passe d'un employé à environ cinq personnes aujourd'hui.

Dans son jardin, certaines plantes peuvent paraître ordinaires, mais elles regorgent de propriétés thérapeutiques. L'herboristerie propose environ 25 variétés de tisanes adaptées à différents besoins : relaxation, digestion, minceur, détox ou vitalité. On y retrouve notamment le pois bleu papillon, l'hibiscus, le basilic sacré, le bacopa, la citronnelle, la sauge, l'orthosiphon et la verveine blanche. Chaque plante est cultivée, récoltée puis transformée artisanalement afin de préserver ses qualités naturelles.

Nathalie s'inspire aussi des savoirs anciens, rappelant que les plantes médicinales étaient déjà utilisées autrefois pour leurs vertus thérapeutiques. À travers son travail, elle souhaite remettre en valeur ces connaissances traditionnelles, dans lesquelles la nature occupe une place centrale dans les soins du quotidien.

Le Tulsi occupe une place particulière dans son jardin. Il est utilisé pour la fabrication de fagots de purification, une pratique ancienne consistant à brûler la plante pour apaiser l'esprit et purifier l'espace. Le curcuma fait également partie des produits phares. Reconnaissable à sa couleur jaune intense, il est proposé en poudre, en gélules ou en infusion. Cultivé et transformé sur place, il reste un produit entièrement naturel.

L'herboristerie ne se limite pas aux tisanes sèches. Nathalie et son équipe préparent aussi des tisanes fraîches et des jus naturels directement à partir des plantes du jardin, offrant une manière simple et authentique de profiter des bienfaits de la nature. À travers Feuilles & Fleurs, Nathalie transmet une philosophie de vie basée sur le respect de la terre, la patience et la valorisation du pouvoir discret des plantes.