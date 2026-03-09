Ile Maurice: Montien - Le nouveau crack de l'écurie Gujadhur

Vainqueur d'une seule des quatre courses classiques la saison dernière, l'écurie Gujadhur entend rectifier le tir lors du nouvel exercice. C'est dans cette optique qu'elle a cassé sa tirelire pour s'attacher les services de Montien, un top performer en Afrique du Sud.

Qu'on se le dise : même s'il provient du yard de Piet Botha à Milnerton, Montien est loin d'être un sujet ordinaire. Ce hongre bai de cinq ans affiche un palmarès éloquent : quatre victoires (1400m au 1800m) et dix placés en 21 sorties, avec un merit rating de 126. En 2025, il s'est illustré au plus haut niveau en terminant deuxième derrière One Stripe dans le L'Ormarins King's Plate et troisième du Cape Met, dominé par Eight On Eighteen ; Montien est surtout connu pour être un coursier robuste. À ce titre, il est bon de savoir que le fils de Louis The King pèse environ 600kg.

Montien à l'entraînement au Champ-de-Mars.

Sur le plan du pedigree, son sire Louis The King n'a pas véritablement réussi à s'imposer parmi les étalons de premier plan. Sa mère, Hope Down, par l'excellent Fort Wood, a toutefois produit plusieurs gagnants. Dès ses premiers pas au Sorrento Stud, Montien avait démontré un potentiel hors du commun.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Élevé par Terry et Annabelle Andrews - les parents du jockey Anthony Andrews - il était initialement destiné à la vente, comme la majorité des produits du Sorrento Stud. Inscrit aux Ready To Run Sales à l'âge de deux ans, son destin a pourtant basculé à la suite d'un galop décisif. Terry Andrews s'en souvient comme si c'était hier : «Montien devait être vendu lors des Ready To Run Sales et Anthony l'avait monté lors d'un galop. En descendant du cheval, il m'a dit : "Dad, you can't sell this horse. He can win you the Guineas."»

Montien photographié sur la ferme alors qu'il n'avait que trois semaines.

Montien ne changea donc jamais de main et resta la propriété de la famille Andrews. La suite appartient à l'histoire. Avec quatre victoires à son actif, il a franchi un cap pour se mesurer à l'élite de sa génération, croisant notamment le fer avec Charles Dickens. Ses performances dans le L'Ormarins King's Plate et le Cape Met, face à des chevaux de la trempe de One Stripe et Eight On Eighteen, témoignent de sa classe.

Ses deux dernières sorties ne reflètent pas sa véritable valeur, le cheval n'ayant pas particulièrement apprécié la piste de Durban. Mais au regard de ce qu'il a démontré dans son pays natal, Montien s'annonce comme un sérieux client dans les grandes échéances de la saison.