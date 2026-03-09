Sénégal: 29 projets en lice pour transformer la Casamance

Vingt-neuf initiatives portées par de jeunes de la Casamance ont été retenues dans le cadre du Numess Impact Challenge, une compétition dédiée au numérique et à l'économie sociale et solidaire. Présentés à Ziguinchor, ces projets ambitionnent d'apporter des solutions concrètes aux défis locaux, tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'emplois pour la jeunesse.

Le Sud du pays va bientôt entrer dans une nouvelle ère numérique. En clair, vingt-neuf projets innovants ont été sélectionnés dans le cadre du Numérique, économie sociale et solidaire (Numess) Impact challenge. Une initiative visant à stimuler l'innovation numérique et l'entrepreneuriat social chez les jeunes de la Casamance.

C'est ce qu'a révélé, samedi à Ziguinchor, Fatou Badji, présidente, fondatrice du Forum social impact. Cette séance de travail marque une étape clé dans les préparatifs de la deuxième édition du Forum du numérique et de l'économie sociale et solidaire en Casamance, prévue les 10 et 11 avril prochains dans la capitale régionale du Sud. Elle a permis aux candidats retenus de découvrir les différentes activités prévues et de partager leurs attentes avec les organisateurs.

À l'origine de ce challenge, l'organisation du Social impact souhaite encourager l'émergence de solutions innovantes capables de répondre aux besoins du territoire. Sa fondatrice, Fatou Badji, estime que l'initiative a été pensée pour révéler et accompagner les talents locaux.

« Nous avons voulu, en amont du forum, offrir un espace aux jeunes afin qu'ils puissent présenter des projets à fort impact pour la Casamance. L'objectif est aussi de mieux comprendre leurs besoins afin de les accompagner dans le développement et la maturation de leurs idées », a-t-elle indiqué.

Au total, 29 initiatives ont été retenues à l'issue de l'appel à candidatures lancé par les organisateurs. Si un seul projet sera distingué comme lauréat du challenge, les promoteurs assurent que l'ensemble des participants bénéficieront d'un appui technique.

« Un projet sera certes récompensé à la fin du concours, mais les autres bénéficieront d'un suivi. Nous avons mobilisé des mentors dans plusieurs domaines qui travailleront avec les porteurs d'idées afin de les aider à concrétiser leurs projets », a souligné Mme Badji.

Selon elle, plusieurs propositions concernent notamment des applications numériques susceptibles d'améliorer les conditions de travail des agriculteurs ou encore de faciliter la vie quotidienne des populations, tout en créant de nouvelles opportunités économiques. « Ces initiatives peuvent générer des activités économiques durables et favoriser l'auto-emploi des jeunes, tout en participant au développement local », a renchéri la présidente, fondatrice du Forum social impact.

Désormais inscrit dans l'agenda annuel de la région, le Forum du numérique et de l'économie sociale et solidaire se veut un espace de dialogue et de collaboration entre jeunes entrepreneurs, organisations de la société civile, partenaires techniques et institutions publiques et privées.

L'édition 2026 est organisée avec l'appui du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, dans le cadre du New Deal technologique, un programme national visant à accélérer l'inclusion numérique et l'innovation au Sénégal.

Plusieurs personnalités sont attendues à cette rencontre, notamment le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, ainsi que le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione. Prévu les 10 et 11 avril à Ziguinchor, ce forum entend mettre en lumière le potentiel du numérique et de l'économie sociale comme moteurs de transformation et de développement territorial pour la Casamance.