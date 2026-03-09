Sénégal: Bettenty à l'honneur - Le FONGIP équipe les femmes transformatrices avec une pirogue, du matériel de sécurité et de travail

8 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Administrateur général du FONGIP, Ndèye Fatou Mbodj Diattara, a procédé à la remise d'un important lot de matériel aux femmes transformatrices de produits halieutiques de Bettenty, dans le département de Foundiougne.

Cet appui vise à renforcer leurs capacités de production et à améliorer leurs conditions de travail. Le matériel remis comprend notamment une pirogue neuve de 40 places, des gilets de sauvetage, des gants, des bottes ainsi qu'une table de séchage, autant d'équipements essentiels pour sécuriser et faciliter leurs activités de collecte, de transformation et de transport du poisson.

À travers cette initiative, le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) réaffirme son engagement en faveur de l'autonomisation économique des femmes et du développement des initiatives locales, particulièrement dans les zones rurales et les communautés de pêche.

